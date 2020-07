Raffaella Fico dà un calcio al passato. Ha un nuovo facoltoso amore

Ad un anno dalla fine della sua storia con il procuratore calcistico Alessandro Moggi con cui è arrivata a un passo dalle nozze, l’ex di Mario Balotelli ha un nuovo amore. Si tratta di un ricco imprenditore fiorentino che risponde al nome di Giulio Fratini. I due sono stati paparazzati dal settimanale “Chi” a Positano durante un weekend romantico tra baci hot e bagni in piscina.

Fratini, che è appena stato inserito da Forbes nella lista dei cento talenti under 30, è l’erede di una famiglia facoltosa: il nonno Giulio fondò il mitico marchio di jeans Rifle, mentre suo padre Sandro, la catena di alberghi di lusso, Wtb Hotels, e possiede la collezione di orologi più grande al mondo (circa 2 mila esemplari, valutati circa un miliardo di euro).

Raffaella Fico ha una figlia, Pia, nata dalla relazione con Mario Balotelli. Nel carnet sentimentale dell’ex concorrente del “Grande Fratello” figurano anche Cristiano Ronaldo e Gianluca Tozzi. “Vicino a me ho bisogno di un uomo che mi faccia sentire donna, che si prenda le proprie responsabilità, nel concreto, che sia un uomo dal punto di vista sociale, sentimentale e, perché no, anche a letto”, dichiarò la Fico a “Un giorno da pecora” subito dopo aver troncato la storia con Moggi Jr.

Caro lettore, ilmonito.it

non ha mai ricevuto contributi statali e provvede alle sue spese autofinanziandosi attraverso sottoscrizioni volontarie. La redazione lavora senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulle notizie del territorio. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci. Grazie!