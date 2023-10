Raffaele Cesaro (Gruppo Ambiente Confapi Napoli): “Bene il Regolamento su imballaggi dell’UE. Tutelare economia italiana e ambiente”.

Condividi

NAPOLI – La Commissione per l’ambiente e la sicurezza alimentare del Parlamento europeo (ENVI) ha espresso un primo voto favorevole alla proposta di Regolamento su imballaggi e rifiuti da imballaggio. Adesso la relazione, dovrà essere votata dall’Eurocamera durante la seconda sessione plenaria, prevista il 20 novembre, tra poco meno di un mese.

“L’obiettivo – ha dichiarato Raffaele Cesaro, presidente Gruppo Ambiente Confapi Napoli – è quello di ridurre i rifiuti di imballaggio pro capite del 5% entro il 2030 e del 15% entro il 2040 rispetto ai livelli del 2018. Con un interesse prioritario verso la plastica: la riduzione dei rifiuti da imballaggio in plastica dovrà essere del 10% entro il 2030, del 15% entro il 2035 e del 20% entro il 2040”.

“Si tratta – continua – di una iniziativa legislativa molto importante, in un momento storico in cui la sostenibilità rappresenta un asset strategico per ridisegnare i modelli di sviluppo di molte filiere industriali. Allo stesso tempo però l’industria dell’imballaggio ha un fatturato di 355 miliardi di euro in Europa. Questo significa che nella rimodulazione della proposta, bisognerà lavorare affinchè le ambizioni ambientali incontrino la realtà industriale; trovare, dunque, un punto d’incontro per un’industria innovativa e sostenibile che abbracci i principi dell’economia circolare e rispetti al contempo l’ambiente”.