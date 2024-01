Condividi

La settimana del 74° Festival della canzone italiana

IN RADIOVISIONE DALLO STORE CARPISA

POSTAZIONE CON TEATRO ARISTON “A VISTA”

Radio Marte ritorna a Sanremo al seguito del Festival, per un’altra edizione da record: la 74esima. Oltre 100 ore di diretta multimediale, in contemporanea su tutte le reti Radio Marte (fm, DAB+, web, app, 183 dtt).

Da lunedì 5 febbraio, fino alla finale di sabato 10, interviste con i protagonisti del Festival ed artisti in gara, collegamenti esclusivi, aggiornamenti in tempo reale, scoop e rivelazioni, grazie alla squadra esterna collegata in diretta dalla postazione “vista Ariston”, in collaborazione con il brand Carpisa.

Dalla vetrina radio-palco, si alterneranno speakers, djs, ospiti e, naturalmente, i protagonisti canori della gara: Gigio Rosa, Rosanna Iannacone, Timo Suarez e Davide Scafa saranno i conduttori inviati, e con loro, una madrina d’eccezione: la conduttrice Rai Veronica Maya, in onda per tutta la settimana del Festival per commentare serate, canzoni, i look ed i rumors che alimentano da sempre la kermesse nella città dei fiori.

Presente in postazione un terminale EarOne, la società siciliana di rilevazione dei passaggi dei brani in tutte le emittenti italiane, da cui si potrà osservare l’andamento in tempo reale delle tracce selezionate e presentate da Amadeus.

La squadra marziana sarà “resident” anche nei party organizzati al club Villa Noseda, la location più gettonata e trendy della riviera ligure, in collaborazione con il dj sud-pontino Ulisse Marciano.