Race for the cure, presentata la 26esima edizione

(Adnkronos) – La lotta al cancro al seno, con gli screening gratuiti e la prevenzione, ma anche sport, sana alimentazione, benessere e intrattenimento. E' stata presentata al Coni a Roma la 26esima edizione della 'Race for the cure' di Komen Italia che si svilupperà dall'8 all'11 maggio. Maria Grazia Cucinotta e Rosanna Banfi le testimonial dell'evento. La gara di solidarietà in 26 anni di attività ha consentito alla Komen Italia di investire 31 mln di euro per progetti di ricerca, prevenzione e sostegno delle donne che vivono l'esperienza di un tumore al seno. Alla presentazione della 26esima edizione: Riccardo Masetti, fondatore di Komen Italia; Alessandro Onorato, assessore allo Sport, turismo, moda e grandi eventi di Roma Capitale; Giovanni Malagò, presidente del Coni. La corsa si svolgerà domenica 11 maggio, lo scorso anno furono oltre 150mila i partecipanti. "La novità di quest'anno è la Carovana del Giubileo che porterà i nostri camper per fare gli screening in alcune zone di Roma prima di partire per il nostro viaggio in Italia – illustra all'Adnkronos Salute Daniela Terribile, presidente di Komen Italia – Le donne sono in prima fila nella prevenzione perché capiscono l'importanza e spesso le ragazze ricordano alle mamme e alle nonne la necessità di fare gli esami e gli screening. Sta crescendo l'attenzione anche nella popolazione, sappiamo che c'è un gap in alcune regioni del Sud e per questo agiamo come supporto alle campagne di screening istituzionali". —[email protected] (Web Info)

