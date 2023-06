Racconti d’estate con Bianca Nappi (il 23) e Chiara Francini (il 25)

Condividi

Bianca Nappi venerdì 23 al Parco La Filanda di Capezzano

Domenica 25 Chiara Francini al Complesso Monumentale Eremo dello Spirito Santo

Salerno, 20 giugno 2023 Prosegue Racconti d’estate, l’iniziativa promossa da dLiveMedia diretta da Roberto Vargiu, in collaborazione con il Comune di Pellezzano.



«Continua la nostra Rassegna d’Estate, praticamente iniziata a fine aprile e che andrà avanti a luglio e poi con il gran finale a settembre. Siamo molto contenti della grande attenzione riscontrata dal pubblico e dalla critica e sarà nostro compito far diventare sempre più forte la voglia di cultura ed eventi a Pellezzano sempre più città del Cinema», sottolinea il Sindaco di Pellezzano Francesco Morra.

Venerdì 23 giugno tocca a Bianca Nappi, ospite, alle 19, al Parco La Filanda di Capezzano. Attrice a tutto campo, spazia tra teatro,cinema, televisione. La sua è una passione nata fin da fin da piccola, un talento precoce che l’ha visto calcare le scene giovanissima ed intraprendere una carriera luminosa, importante. Dal teatro arriva al piccolo schermo: recita in numerose serie tv, come “In amore e in guerra” e “Distretto di Polizia”, per poi approdare al cinema dove esordisce nel film di Ferzan Ozpetek “Un giorno perfetto”. Con il regista collaborerà poi in “Mine Vaganti” e “Magnifica Presenza”. Di recente arriva al cuore di tutti con la fiction ‘Le indagini di Lolita Lobosco’, nella quale veste i panni della migliore amica di Lolì (Luisa Ranieri) ossia Marietta, magistrato, moglie, mamma.

Domenica 25 giugno (il giorno prima anche a Marina d’Arechi alle 19.30) alle 18.30, Chiara Francini, sarà la protagonista al Complesso Monumentale Eremo dello Spirito Santo di Capriglia per presentare il suo quinto libro intitolato “Forte e Chiara”. L’ex convento degli Agostiniani di Collereto, restaurato ad opera del Comune, si offre egregiamente come il salotto dell’arte e della cultura che ospiterà l’attrice, scrittrice e saggista, donna ironica, intelligente, libera, diretta, controcorrente e bella. Attrice, prima in teatro poi al cinema (con Pieraccioni e Brizzi ma soprattutto nel bellissimo Un altro pianeta di Stefano Tummolini,) conduttrice tv lanciata da Marco Giusti e poi subito Stracult, si è resa protagonista di un toccante monologo sulla maternità sul palco dell’ultimo Festival di Sanremo.

Il libro potrà essere prenotato alla mail [email protected] e ritirato per il firmacopie direttamente il 24 e il 25, oppure acquistato nella postazione sul luogo dell’evento.

Racconti d’estate, progetto culturale che sempre più opera sull’intero territorio della Regione Campania, oltre che in Italia e all’ Estero, farà tappa anche al Marina d’Arechi, a Castellabate per i festeggiamenti dei 900 anni dalla nascita, a Fisciano, e a Potenza, per poi concludere il suo viaggio a Salerno in occasione del Premio Charlot. In quest’ottica la rassegna s’intreccia anche con gli appuntamenti della prima edizione di “Wivi il cinema”, proiezioni cinematografiche ad hoc di e con i protagonisti degli incontri che avverranno a Pellezzano, al Cinema Teatro Charlot.