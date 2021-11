‘Raccontando Eduardo’: Domenica 5 Dicembre secondo appuntamento stagionale al Teatro Jovinelli

Condividi

Secondo appuntamento della stagione teatrale 2021-2022 allo Jovinelli di Caiazzo. Il cartellone prevede per domenica 5 dicembre un sentito omaggio al legendario attore e drammaturgo De Filippo. Antonio Vitale, accompagnato dalla chitarra di Gigi Nigro, in ‘Raccontando Eduardo’ condurrà il pubblico in un viaggio centrato su elementi ed episodi che hanno caratterizzato in modo particolare la vita delll’indimenticabile artista partenopeo, dando risalto maggiormente al suo lato umano, cercando di sfatare la nomea di “burbero”, che si è portato addosso per tutta la sua vita. Un percorso di narrazione che attraversa il Novecento di Napoli e della nazione intera con una carrelata di testimonianza e brani di repentorio in grado di ricreare l’atmosfera di un tempo ormai andato. Il costo del biglietto è di 12 euro. L’ingresso è vincolato al rispetto delle vigenti norme per la lotta al Covid-19. Per prenotazioni contattare i numeri 335 1739467 oppure 339 1401547.