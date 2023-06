Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e manutenzione del verde pubblico, disco verde del Consiglio comunale di Capua al nuovo piano industriale per l’affidamento e la gestione integrata del servizio in città

Condividi

L’assessore Nocerino: l’Amministrazione Villani pone un’altra pietra miliare destinata a cambiare il volto di Capua, insieme al via libera al PUC dopo 50 anni.

Il Consiglio comunale della Città di Capua, nell’ultima seduta svoltasi l’altro ieri, venerdì 16 giugno, ha approvato il nuovo Piano industriale per l’affidamento e la gestione integrata dei rifiuti urbani e del verde pubblico.

“Una scelta strategica annunciata nelle linee del nostro programma di governo, che, in attesa dell’attuazione della gestione dei rifiuti in capo all’ATO, individua la tipologia e le modalità che dovranno essere poste in essere in relazione alle necessità di un territorio complesso come il nostro, tenendo conto delle esigenze della cittadinanza, partendo dal quadro normativo di riferimento e impegnando la ditta affidataria a conseguire un progressivo aumento della quota di raccolta differenziata”, ha dichiarato in aula, nel corso del suo intervento per illustrare l’argomento, l’assessore delegato Rosaria Nocerino.

Il sistema previsto si basa innanzitutto su una differenziazione delle modalità di raccolta in base alle zone:

– Raccolta porta a porta su una superficie pari al 75% del territorio comunale (centro storico compreso)

– Raccolta attraverso mezzi stazionanti in determinate fasce orarie e giorni nelle zone critiche pari ad un 25% del territorio comunale.

La modalità porta a porta subirà un processo di digitalizzazione che consentirà, con applicazioni tecnologiche, di conoscere e monitorare ogni fase del processo di raccolta, determinandone un vero e proprio tracciamento in tempo reale ed efficientando anche la logistica del servizio.

Altro punto di svolta del progetto sarà un potenziamento delle attività di diserbo e di potature delle aree verdi. Sono state stimate le effettive ore di intervento sulla manutenzione del verde che vedrà 4.676 ore di intervento all’anno, a fronte del solo intervento annuale previsto dal capitolato del 2014, che oggi ci espone fortemente a situazioni di criticità.

Saranno aggiunti nuovi impianti di videosorveglianza installati nei punti critici del territorio urbano, dove si registrano fenomeni di sversamenti abusivi, e saranno installati contenitori dedicati alle deiezioni canine.

“Con l’approvazione del piano industriale, atteso da anni, si pongono le basi per un definitivo salto di qualità del servizio integrato dei rifiuti solidi urbani e del verde pubblico, finalmente affidato ad uno studio approfondito e ad una rigorosa pianificazione. Esso è definito in maniera accurata in tutte le sue componenti e fondato sul principio di una effettiva sensibilizzazione degli utenti che, svolgendo una corretta racconta differenziata, potranno ottenere benefici anche sulla riduzione della tassa rifiuti nella quota variabile.

Abbiamo così creato i presupposti per costruire, nel prossimo futuro, la Capua che amiamo, ma fondamentale sarà la collaborazione attiva di tutta la Cittadinanza. Nel frattempo, voglio ancora una volta ringraziare gli operatori del cantiere di Capua per l’eccellente lavoro che svolgono quotidianamente”, ha concluso la delegata Nocerino.