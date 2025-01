Rabbia Djokovic a Melbourne: giornalista lo prende in giro, lui rifiuta intervista – Video

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Polemiche all'Australian Open 2025. Novak Djokovic, dopo la sua vittoria contro Jiri Lehecka, oggi si è rifiutato di concedere la tradizionale intervista sul campo nell'immediato post partita, limitandosi a ringraziare brevemente il pubblico. In molti si sono chiesti il perché di questo gesto, e a spiegarlo è stato proprio il tennista serbo con un messaggio pubblicato sui propri canali social: "Un giornalista che lavora per Channel 9 in Australia ha preso in giro i tifosi serbi e ha fatto commenti offensivi e insultanti nei miei confronti", ha detto Nole, "né lui né Channel 9 si sono scusati". "Quindi, visto che sono emittenti ufficiali del torneo, ho deciso di non rilasciare interviste per Channel 9", ha continuato Djokovic, "non ho niente contro Jim Courier (l'ex numero 1 del mondo incaricato dell'intervista nel post partita, ndr) o contro il pubblico australiano. È stata una situazione molto imbarazzante anche per me da affrontare in campo oggi. Mi dispiace non aver detto qualcosa agli spettatori, ma ovviamente non era il momento, lo spazio o la situazione per spiegare il motivo. Ora lascio che sia Channel 9 ora a gestire la situazione come meglio crede". Il riferimento di Djokovic è a un video in cui un giornalista di Channel 9, Tony Jones, intrattenere una diretta davanti a una folla di tifosi serbi, in delirio per Djokovic. Il giornalista si rivolge ai supporters di Nole dicendo: "Novak è sopravvalutato, Novak è un ex giocatore, buttatelo fuori". Parole che evidentemente non sono piaciute al campione serbo. —[email protected] (Web Info)

