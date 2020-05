Questura di Benevento: Consegna permessi di soggiorno

Condividi

Si comunica che a far data da lunedì 18 maggio p.v. si procederà alla graduale riapertura al pubblico dell’Ufficio Immigrazione.

Nelle settimane dal 18 maggio al 29 maggio, gli sportelli saranno aperti solo per la consegna dei permessi di soggiorno in giacenza, nel rispetto del calendario di seguito riportato. Gli sportelli saranno operativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 ed il giovedì (anche) dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Lo sportello dedicato alla consegna dei permessi di soggiorno per protezione internazionale sarà attivo dal lunedì al mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 ed il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

CONSEGNA PERMESSI DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE INTERNAZIONALE

DATA ORARIO CONVOCATI 18 maggio 09.00/13.00 CAS: ARIS – ARCOBALENO – CRESCERE I. 19 maggio 09.00/13.00 CAS: OCONE BENEDETTA – PICCIRILLO SAN ROCCO – NUOVE FRONTIERE 20 maggio 09.00/13.00 PRIVATI* 21 maggio 15.00/18.00 SPRAR – MINORE ETA’ – REITERATE 25 maggio 09.00/13.00 CAS: COOP. DELL’ANGELO – INTERFELIX – GAMA 26 maggio 09.00/13.00 CAS: IRIS – I RAGAZZI DEL SOLE 27 maggio 09.00/13.00 PRIVATI* 28 maggio 15.00/18.00 SPRAR – MINORE ETA’ – REITERATE

*gli interessati che non alloggiano nelle strutture convenzionate, dovranno presentarsi previo appuntamento telefonico.

CONSEGNA PERMESSI DI SOGGIORNO