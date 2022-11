Qu’est-ce que la testosterone?

Pour comprendre comment le taux de testostérone affecte la croissance musculaire, il est important de savoir ce qu’est la testostérone dans le corps humain. Il s’agit d’une ormone qui est produite dans le corps masculin ou féminin. Les hommes en ont davantage que les femmes, et elle détermine le comportement et l’apparence. C’est le principal avantage qui donne une augmentation de la testostérone. Un tasso elevato o debole di testosterone presente nel canto influenza il nome degli spermatozoi, i muscoli e la forza. Il livello di questo ormone diminuisce con l’età, tant chez les hommes que chez les femmes. Il legame tra il testo e i muscoli è connu de presque tout le monde.

Il testosterone è un ormone che appartiene alla classe degli androgeni, che influenza l’apparizione dei caratteri sessuali secondari. I muscoli del corpo reagiscono alla quantità di testostérone presente nell’organismo, questo ormone favorito durante la crescita e lo sviluppo dei muscoli. Il testostérone sblocca il processo di collegamento delle cellule muscolari, fa affidamento sui tessuti muscolari e regola la sintesi delle proteine. Et plus la synthèse des proteines est forte, plus la croissance musculaire est importante. Il s’agit di un moyen naturel de développer et de renforcer i muscoli.

Se provi a diventare muscoloso in base all’argento nei centri di fitness e i risultati sono minimi rispetto a quei pochi mesi, è possibile che il problema sia un debole tasso di ormone maschile. Plus il ya de testostérone, plus le processus de prise de masse musculaire est rapide, la synthèse des protéines augmente, l’indice glycémique diminue, et par conséquent la masse et la force musculaires augmente.

Metodi naturali per aumentare il tasso di testostérone

La natura vous a donné tout ce dont vous avez besoin pour augmenter votre taux de testostérone par vous-même. L’exercice avec des poids est le meilleur moyen, ed è un fait absolument prouvé scientifiquement. È preferibile prestare attenzione agli esercizi di base, qui impliquent plusieurs groupes musculaires (squat avec haltères, deadlift, pompes sur barres). Mais vous ne devez pas faire d’exercice pendant plus de 40 à 50 minutes, afin de ne pas provoquer un excès de cortisolo, l’ormone prodotto in caso di stress. Si vous en consommez trop, il vostro corpo cesserà di sviluppare i suoi muscoli e passera in modalità economia d’energia.

L’abandon des mauvaises habitudes (tabac, alcool) augmente le taux de testostérone. La bière, per esempio, contient des phytoestrogènes, et ceux-ci ne sont pas souhaitables pour les hommes qui veulent développer la loro massa muscolare. Un bon sommeil, una routine quotidiana e l’assenza di stress quotidiano creano un buon contesto per aumentare il tasso di testostérone. Puoi anche acquistare testostérone in linea di nutrizione sportiva per la crescita muscolare, che accelererà considerevolmente il processo di remise en forme.

A quoi sert la testostérone?

Il testostérone può penetrare passivamente nelle cellule – come un fantasma che attraversa un muro – e trovarsi nei recettori degli androgeni che agisse direttamente sul nostro corpo. L’agita également comme prohormone dans les gonades et les tissus tels que la peau, les follicules pileux et la graisse. Per esempio, quando la 5-alfa reduttasi è presente nella prostata o nella pelle, il testosterone viene convertito in androgeno diidrotestosterone (DHT) più potente.

Dans le tissu adipeux, l’aromatase convertit la testostérone en œstrogène, l’œstradiol. En d’autres termes, plus vous avez de graisse corporelle, plus votre corps peut fabriquer des œstrogènes à partir de la testostérone. Ins certains cas, les deux se produisent: il testostérone agita directement sur les tissus et agit également comme un précurseur hormonal, convert en androgènes ou en métabolites d’œstrogènes.

Chez l’adulte, la testostérone affecte tout le corps :

Muscolo: Aumenta la sintesi delle proteine, aumenta la massa muscolare e la forza.

Graisse corporelle: Bloque l’absorption et lo stockage des graisses et augmente le nombre de récepteurs bêta-adrénergiques qui brûlent les graisses.

Cerveau: Améliore la cognition, la mémoire, la libido et affecte les sens.

Cuore: aumenta il debito sanguigno e il debito cardiaco.

Os : Aumentare la produzione di globuli rossi e la croissance osseuse et soutient la densité osseuse.

Organi sessuali maschili: controlla la produzione e la motilità degli spermatozoi, favorisce la crescita del pene e la funzione erettile.

Peau: soutient la production de collagène et favorise la croissance des cheveux.

Le redini : produisent l’érythropoïétine (EPO), che stimola la produzione di globuli rossi.

Il testosterone aumenta anche il fattore di crescita analogo all’insulina (IGF-1), e i livelli di salute del testosterone sono associati a una buona salute e a una buona funzione immunitaria, al tasso di mortalità più debole, ai moini di grasso corporelle et à un métabolisme plus rapide.

Chez les hommes presentant un faible taux de testosterone, il a également été démontré que les compléments hormonaux améliorent l’énergie, la masse musculaire, la libido, les performances sexuelles et la densité minérale osseuse, tout en réduisant les dépôts de graisse, la dépression et les problèmes d’appareil urinaire. Allez sur https://steroide-anabolisants.com/ et trouvez les meilleurs stéroïdes en France. Uno studio è anche montré qu’un gel medico transdermique di testosterone applicato una volta al giorno da pazienti affetti da fibromialgia può essere efficace contro il dolore cronico.

Faites de l’exercice correctement, contrôlez votre taux de testostérone pourassur la croissance musculaire, et tout ira bien!