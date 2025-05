Quattro serate a maggio e a giugno nel MU-Casa Museo Murolo all’insegna della musica e della cultura napoletane

2 minuto di lettura

Quattro serate nel segno di Roberto Murolo. Sono quelle programmate nei mesi di maggio e giugno al MU – Casa Museo Murolo dalla Fondazione che porta avanti il nome della celebre famiglia di artisti napoletani. In due giovedì sera di maggio e due di giugno, la Casa Museo aprirà le porte anche in orario serale, rendendo l’esperienza della visita ancora più suggestiva grazie all’ascolto di canzoni napoletane, eseguite dal vivo dagli artisti di Napulitanata nel salotto di Casa Murolo e riprodotte con 78 giri attraverso un grammofono appartenente alla famiglia Coppeto. Le aperture straordinarie si terranno l’8 e il 22 maggio, il 5 e il 26 giugno, con visite guidate ogni 30 minuti a partire dalle 18 fino alle 22, in Via Cimarosa, 25.

L’iniziativa, voluta dalla Fondazione Murolo e dall’Associazione Napulitanata, vede coinvolta la Cattedra di Musicologia dell’Università ‘Federico II’ con cui la Fondazione ha attivo un protocollo d’intesa fin dal 2009. La presenza dell’Università ha anche lo scopo di coinvolgere i giovani studenti federiciani ad avvicinarsi all’immenso patrimonio musicale napoletano. Per l’occasione, infatti, gli studenti della Federico II potranno usufruire di una speciale scontistica: con il pagamento di un solo biglietto di ingresso potranno accedere in due.

“Siamo felicissimi del successo che sta riscuotendo il MU, la Casa Museo di Ernesto e Roberto Murolo” dice Mario Coppeto, presidente della Fondazione. “Dallo scorso febbraio, infatti, la Casa è visitabile ogni fine settimana: venerdì e sabato dalle 10 alle 18 e la domenica dalle 10 alle 13.30. Tantissimi i visitatori che stiamo ricevendo e anche tanti ospiti speciali, tra i quali Tropico o lo stesso Renzo Arbore, che tra l’altro fa parte del Consiglio di amministrazione della Fondazione Murolo. Queste aperture straordinarie serali vogliono essere un ulteriore segnale di avvicinamento del patrimonio musicale napoletano alla città e in particolare ai più giovani. La presenza nell’iniziativa di Napulitanata, che si occuperà delle visite e della musica dal vivo, e della Federico II va proprio nella direzione di un coinvolgimento giovanile nella proposta che stiamo mettendo in campo: giovani che si rivolgono ad altri giovani. Roberto Murolo è quanto mai un interprete moderno, pop, al passo coi tempi ed è attraverso di lui che vogliamo ancora una volta valorizzare l’immenso patrimonio musicale napoletano”.

Aggiungono Mimmo Matania e Pasquale Cirillo, cofondatori di Napulitanata: “Siamo felicissimi di collaborare, noi e i nostri ragazzi, con la Fondazione Murolo. È un piacere ed un onore poter vivere quotidianamente il MU per guidare i tantissimi ospiti che scelgono di visitarlo. Queste aperture serali danno la possibilità ai nostri artisti di mettersi in gioco, con l’emozione di esibirsi nel salotto di Casa Murolo, e ai nostri giovanissimi collaboratori e volontari di servizio civile di arrivare ad un pubblico altrettanto giovane attraverso la collaborazione con la Federico II”.

Il biglietto di ingresso alla Casa Museo è di 5€ a persona, che include la visita guidata. Per info e prenotazioni occorre contattare il 3317915092 o inviare un’email a [email protected].

