Quattro puntate su Sky per “Piedone – Uno sbirro a Napoli”

Presentata la serie tv con Salvatore Esposito, Silvia D’Amico e Fabio Balsamo in onda dal 2 dicembre.

Napoli. Presentata in conferenza stampa “Piedone – Uno sbirro a Napoli”, nuova serie tv Sky Original in onda da lunedì 2 dicembre su Sky e, in streaming, su NOW.

Prodotta da Sky Studios, Wildside (società del gruppo Fremantle) e Titanus Production con la collaborazione della Film Commission Regione Campania, la serie si compone di quattro episodi diretti dal regista Alessio Maria Federici (Non ci resta che il crimine – La serie, (Im)perfetti Criminali, Generazione 56K), a partire da un soggetto di Salvatore Esposito, Giuseppe Pedersoli (figlio di Bud Spencer), Peppe Fiore, Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo, Jacopo Sonnino.

Protagonisti di questo omaggio al personaggio cult interpretato da Bud Spencer negli anni 70 sono Salvatore Esposito nel ruolo dell’ispettore Vincenzo Palmieri (erede spirituale del commissario Rizzo alias Piedone), Silvia D’Amico (la commissaria Sonia Ascarelli) e Fabio Balsamo (l’ispettore aggiunto Michele Noviello).

“La figura dell’ispettore Palmieri – sottolinea il regista Alessio Maria Federici – arriva sul piccolo schermo come un personaggio schietto, concreto e un po’ burbero, ma con tratti di profonda umanità. Insieme a Salvatore Esposito, che ne veste i panni, abbiamo optato per uno stile visivo colorato e vivace, con riprese dinamiche: le sequenze d’azione sono un’espressione della personalità di Vincenzo Palmieri e del suo approccio al mondo. Abbiamo voluto riabbracciare la dualità del mito di Piedone, giocando con il contrasto tra la sua imponenza fisica e la sua sensibilità: ogni scena riflette questa complessità, utilizzando inquadrature che enfatizzano il suo peso nella comunità, grazie ai luoghi che raccontano la napoletanità, ma anche la sua vulnerabilità”.

“Si può dire che la Città stessa – aggiunge Titta Fiore, presidente della Film Commission Regione Campania – offrendo più di uno scorcio della sua caratteristica identità, tra i vicoli senza tempo e le varie location impegnate dalle riprese, possa essere annoverata a buon diritto tra i protagonisti di questa serie”.

“La realizzazione di questa serie – precisa Maurizio Gemma, direttore della FCRC – ha avuto la nostra massima attenzione e cura proprio per l’ambientazione complessa prevista dalla sceneggiatura che impegnava molteplici location. Tra le tante, voglio citare il Porto di Napoli in cui sono stati realizzati gli uffici del commissariato, le strutture ospedaliere “P.O. Cardinale Ascalesi” e la sede della Asl Napoli 1 Centro al “Frullone”, il palazzo della Città Metropolitana in Piazza Matteotti, l’Università Parthenope al Centro Direzionale”.

In quattro episodi, “Piedone – Uno sbirro a Napoli” realizza un poliziesco moderno e realistico, che unisce il classico giallo a elementi di action e commedia, trasportando sullo schermo casi ispirati a fatti di cronaca reali e costruendo indagini complesse e verosimili, che esplorano le contraddizioni di una città in vertiginosa trasformazione attraverso personaggi iconici.

