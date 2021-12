Quarto, la comunità Il Pescatore festeggia il Natale con il presepe del Maestro Egidio Eugenio

Condividi

QUARTO (Napoli) – È di scena il progetto “Happy Christmas 2021” che partendo dal ricordo del come tra i simboli per eccellenza del Natale, oltre al classico albero con luci e decorazioni, ci sia sicuramente il Presepe, racconta l’interessamento del Cavaliere Filippo D’Aiello del Sovrano Ordine dei Cavalieri Templari. L’ideatore, il Cavaliere Filippo D’Aiello, noto anche come poeta e scritto con lo pseudonimo Mirko Marasco, intende far ricordare che il vero spirito della festività altro non è che la commemorazione della nascita di Gesù.

Forte di questo proposito, il Cavaliere Filippo D’Aiello, ha coinvolto anche il Sovrano Ordine dei Cavalieri Templari, nella sua iniziativa a favore dei ragazzi della Comunità Educativa di tipo familiare “Il Pescatore” con sede alla Via Santa Maria 236 in Quarto (Napoli), regalando loro gioia, felicità e sorriso.

La comunità ospita minori di entrambi i sessi di età compresa tra i 4 e i 13 anni segnalati dai servizi sociali e dal tribunale per i minori.

L’iniziativa vede IN QUESTO REGALO speciale l’OCCASIONE per DONARE ai bambini/ragazzi della Comunità LA GIOIA DELLA CONDIVISIONE E IL PIACERE DI RI-AFFIDARSI AD UN MONDO DEGLI “ADULTI CREDIBILI” in questo Natale, precisamente, un “PRESEPE ARTIGIANALE NAPOLETANO”, corredato di pastorelli, della misura di cm 77×45, realizzato esclusivamente “a mano” dal Maestro presepiale napoletano Egidio Eugenio, con la collaborazione dello stesso Cavaliere Filippo D’Aiello.

All’evento, che si terrà il prossimo 19 dicembre, alle ore 17, presso la struttura de “Il Pescatore”, sono attesi anche, con le insegne del Sovrano Ordine dei Cavalieri Templari, il Presidente Gran Maestro del SOCT NH Cav. Dott. Errico Longobardi, il Cancelliere NH Dario Medugno e il Cerimoniere NH Herve Druet, nonché altri consiglieri, e alcune Dame e Cavalieri dell’ordine.

L’evento beneficia del plauso e dell’autorizzazione della struttura ospitante nelle persone dell’Amministratore DOTT. Giuseppe SANSO’ e dalla Responsabile della struttura Dott.ssa Luigia DI DONNA.

Si segnala il merito dell’iniziativa del Cavaliere Filippo D’Aiello e quella dell’ideatore del Presepe Maestro Egidio Eugenio per aver messo a disposizione, dello stesso Cavaliere Filippo D’Aiello, la sua opera artistica, per la felicità dei bambini della Comunità “Il Pescatore”.