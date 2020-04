Quarantena. Nude sul balcone, i vicini chiamano i Carabinieri

Al momento sulla stagione estiva non ci sono certezze. Eppure nel Lucchese c’è chi si sta già portando avanti sul fronte tintarella. Sono due ragazze che hanno pensato bene di prendere il sole senza veli sul balcone del loro appartamento scatenando le ire dei condomini. A riportare la notizia è “La Nazione”.

Ad insorgere sono state soprattutto le mogli degli abitanti del palazzo di fronte che hanno intimato ai mariti di rivolgere lo sguardo altrove e chiamare i carabinieri. Quando i militari dell’Arma sono giunti sul posto, delle due nudiste non c’era più traccia. La quiete è tornata a regnare sovrana nel quartiere senza che nessuno sia stato sanzionato o denunciato.

