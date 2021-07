Quanto varrà l’industria videoludica dopo il 2021

Condividi

C’era una volta, nella nostra galassia, il primo gioco arcade commerciale Computer Space.Era un trampolino di lancio e doveva preparare il mondo per quello che sarebbe successo: la mania dei videogiochi. La mania colpì il mondo solo un anno dopo, nel 1972, con l’uscita di Pong, che era – avete indovinato – una versione arcade del pingpong. Da allora, l’industria dei videogiochi ha preso d’assalto il mondo e le sue entrate sono solo in crescita.Il che ci ha portato a chiederci: quanto vale l’industria dei giochi? Il mercato globale dei giochi raggiungerà i 256,97 miliardi di dollari entro il 2025.Più di 2,5 miliardi di persone in tutto il mondo giocano.Nel 2020, il mercato dei giochi per console ha registrato il tasso di crescita più lento dal 2015.I giocatori hanno speso 4,5 miliardi di dollari in giochi immersivi fino al 2020. Il valore stimato di Sony Interactive Entertainment è di 13,4 miliardi di dollari.Gli eSport godono di un pubblico di circa 456 milioni di persone.I giochi per dispositivi mobili ad alta fedeltà sono in aumento.

Quanto vale l’industria dei giochi nelle statistiche del 2020?

Per tenerti aggiornato sui recenti avvenimenti nel settore, abbiamo compilato alcune delle migliori statistiche sulle entrate dell’industria dei videogiochi per il 2020. Si prevede che il mercato globale dei giochi varrà $ 256,97 miliardi entro il 2025.Nel 2019, questa cifra era di circa $ 151,55 miliardi. Le statistiche del settore dei giochi mostrano che si prevede che il settore crescerà a un tasso del 9,17% dal 2020 al 2025.Il mercato dei videogiochi valeva oltre $ 90 miliardi nel 2020.I rapporti mostrano che le entrate dell’industria dei videogiochi sono state di 78,61 miliardi di dollari nel 2017. Secondo le statistiche sulle entrate dell’industria dei videogiochi per anno, si prevede che il mercato crescerà a un tasso del 2,29% annuo dal 2020 al 2024. Ciò si tradurrà in un previsto volume di mercato di 100,56 miliardi di dollari entro il 2024.I giocatori hanno speso 4,5 miliardi di dollari in giochi immersivi nel 2020.

Le statistiche per il circuito del gioco online nel 2021

Secondo le statistiche del settore dei giochi per il 2021, i giochi immersivi, noti anche come giochi VR, sono circa 20 volte più interessanti dei giochi tradizionali. Aziende come Bigscreen VR e AltspaceVR (due dei pezzi grossi del settore) stanno avanzando rapidamente nel futuro dei giochi virtuali, più velocemente di quanto molti si aspettino.

Che il sorpasso fosse vicino lo si era detto da tempo, ormai, ma oggi è una realtà con cui bisogna confrontarsi. Il mercato asiatico e quello del Pacifico hanno già rivendicato le maggiori entrate per il settore del gioco a titolo mondiale. Secondo le statistiche dell’industria dei giochi, si stima che le entrate dei giochi dell’Asia-Pacifico ammonteranno a oltre $ 174 miliardi entro il 2021. I rapporti mostrano inoltre che circa $ 72,2 miliardi sono stati generati dal solo mercato asiatico dei giochi nel 2019. Questo è il doppio di quello dei giochi nordamericani. Attualmente è la Cina il paese con il più grande mercato di videogiochi a livello globale.

Il mercato globale in correlazione a quello asiatico

Secondo le statistiche del settore dei giochi per il 2021, la Cina si è classificata al primo posto tra i più grandi mercati di gioco al mondo.Alla fine dell’anno, aveva generato un fatturato di 40,8 miliardi di dollari USA. Gli Stati Uniti seguono da vicino, al secondo posto con 36,92 miliardi di dollari di ricavi annuali.Nel 2020, il mercato dei giochi per console ha registrato il tasso di crescita più lento dal 2015.Il mercato dei giochi per console ha goduto di un periodo memorabile dal 2015. Tuttavia, i fatti sui videogiochi mostrano che il 2020 sarà piuttosto impegnativo per il mercato dei giochi per console. A cavallo tra il 2019 e il 2020 ha avuto dei dati molto importanti e in netto aumento anche il settore del gioco online, che contempla oggi tre segmenti principali: gaming, eSports e gambling online. Per il gambling una delle attrattive che ha ottenuti esiti più ragguardevoli è sicuramente il gioco di abilità del blackjack. Ora, qualsiasi appassionato di blackjack si è domandato più volte nella sua vita a quale sia il metodo migliore per assicurarsi una vincita al gioco. Uno dei luoghi comuni sul gioco del 21, riguarda proprio come contare le carte a blackjack anche se è stato ampiamente dimostrato che questo sistema non è semplice da imparare, è difficile da applicare in una reale partita a blackjack e il potenziale di utile è in realtà molto basso, con buona pace del MIT Blackjack Team.

Considerazioni finali (sul caso PS5 di Sony)

C’è una luce alla fine del tunnel: l’uscita della PlayStation 5 di Sony e della console di nuova generazione di Microsoft lo scorso anno può invertire la tendenza. Per Statistai giochi mobili dovrebbero rivendicare il 57% del mercato dei giochi digitali nel 2021.Nel 2021, i giochi per dispositivi mobili hanno rappresentato quasi il 50% delle entrate mondiali dei videogiochi e le cose non sembrano rallentare presto.I tassi di penetrazione dei dispositivi mobili e l’utilizzo degli smartphone da gioco continuano a salire alle stelle su scala globale. Di conseguenza, le tendenze del settore dei giochi prevedono che le entrate dei giochi mobili supereranno la soglia dei 100 miliardi di dollari entro il 2023.

Razer prevede di investire 7,2 milioni di dollari nel mercato dei giochi di Singapore.Razer è noto per i suoi accessori e periferiche di gioco. I rapporti indicano che la società di eSports ha mostrato vivo interesse per la crescita del mercato dei giochi di Singapore. Nel tentativo di rafforzare la nicchia di gioco nel paese, Razer sta cercando di sottoscrivere società di gioco e team di eSport con sede nel paese. Attualmente secondo le fonti autorevoli di Business Insider e di Marketplace, si prevedeva che l’industria dei giochi avrebbe generato $ 179,7 miliardi nel 2020. Molti hanno sofferto a causa dell’emergenza sanitaria globale. L’industria dei giochi non era uno di questi.Le entrate dell’industria dei videogiochi sono cresciute in modo esponenziale tra il 2019 e il 2021.

