«Quando le donne non si arrendono», presentato a Ischia il nuovo romanzo di Yvonne Carbonaro

2 minuto di lettura

Condividi

di Gennaro Savio

E’ stato presentato presso la Biblioteca Antoniana di Ischia il nuovo romanzo di Yvonne Carbonaro intitolato «Quando le donne non si arrendono». Un volume la cui bozza era stata letta da Dacia Maraini che lo aveva molto apprezzato sostenendo che la saga familiare proposta era popolata di tanti personaggi originali e attraenti e che il racconto era stato condotto con passione e ironia. La presentazione avvenuta a cura della direttrice della Biblioteca Antoniana Lucia Annicelli e del noto giornalista e scrittore Ciro Cenatiempo, nonostante il caldo torrido ha visto la presenza in sala di tantissime persone. Il romanzo si snoda attraverso una saga, che la protagonista Luisa ricostruisce ripercorrendo ricordi e racconti di famiglia e disegna il declino delle fortune di una famiglia benestante legato al declino delle fortune del Meridione dopo l’Unità d’Italia, e sulle riflessioni che ne derivano. Evidenzia la resistenza e il coraggio di far fronte alle avversità, pur con scarse risorse, da parte di una dinastia di donne intelligenti e risolute, rimaste da sole, generazione dietro generazione, per l’accanirsi di eventi storici e familiari. Emergono ritratti femminili, delineati nelle specifiche peculiarità in ciascuna, con pregi e difetti, e nella capacità di perseverare pur tra gravi difficoltà. Dal confronto tra quei vissuti e il vissuto di Luisa, si evince come i comportamenti siano legati al mutare dei tempi e delle circostanze socio-politiche e dallo stato della condizione femminile vigenti nel momento storico di cui ognuna è parte. La narrazione, con una scrittura leggera ma emotivamente intensa, restituisce i ritmi della vita del passato e le abitudini di un ambito agricolo meridionale, strettamente collegate alle condizioni economiche. Riporta alla saggezza antica di una volta e ne ricostruisce l’atmosfera con toni pacatamente elegiaci e insieme garbatamente ironici. Il riferimento alle graduali trasformazioni dovute allo scorrere del tempo sottolinea il passaggio dalla crisi di un mondo destinato inesorabilmente a scomparire, alla maturazione di un diverso concetto del vivere, del costume e soprattutto di una vera parità di genere che tarda a realizzarsi. Si tratta di un romanzo illustrato, alla maniera di Umberto Eco in “La meravigliosa fiamma della regina Loana”. Si compone di 367 pagine con Albero Genealogico e Indice e si legge con interesse crescente man mano che si ci addentra nelle vicende dei personaggi. Al termine della presentazione abbiamo chiesto alla Dott.ssa Lucia Annicelli seconde lei quale fosse il messaggio che l’autrice ha voluto lanciare attraverso questo libro. “Senz’altro – ha dichiarato la Annicelli – già il titolo lo annuncia, “quando le donne non si arrendono. La forza, la capacità delle donne a sapersi rialzare, di saper ricostruire nonostante le difficoltà. Saper essere un punto di riferimento non solo familiare ma anche sociale. In effetti il romanzo ha una straordinaria capacità che è quella di trasportarci non soltanto nella vicenda del singolo ma di saper raccontare, attraverso quella microstoria, la storia di tantissime donne che sono state determinanti per la storia del nostro Paese e nello specifico del sud Italia”.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.