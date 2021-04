Condividi

Quando cucini apri le finestre

L’inquinamento può trovarsi anche dentro casa. Molteplici possono essere le cause della formazione di sostanze tossiche come monossido di carbonio, formaldeide e biossido di azoto che mettono in pericolo la qualità dell’aria. Tra i rischi più comuni che l’inquinamento domestico può arrecare alla nostra salute troviamo asma, allergie, polmoniti e tumori all’apparato respiratorio.

Molteplici possono essere le cause della formazione di queste sostanze tossiche tra di esse troviamo: l’utilizzo di stufe a kerosene, candele, caminetti, fumo di sigaretta ma anche e soprattutto la cottura di determinati alimenti in cucina.

Si è visto che l’inquinamento dell’aria che respiriamo durante la cottura dei cibi potrebbe essere paragonabile a quello emesso da un traffico veicolare!

È bene ricambiare sempre l’aria di casa aprendo le finestre soprattutto quando si cucina per evitare di inalare le sostanze sprigionate durante la combustione come ROS o polveri sottili che hanno un notevole effetto irritante infiammatorio.

