Quale futuro per i giovani del Mezzogiorno? Convention al Parlamento Europeo a Bruxelles

Domani, 24 ottobre 2023, nella sede del Parlamento Europeo a Bruxelles (Sala Spinelli 5E1), alle ore 15.30, convention dal titolo “Should I stay or should I go? Quale futuro per i giovani del Meridione d’Europa?”.

Organizzata dall’europarlamentare del Gruppo Greens/EFA e segretario del Movimento Equità Territoriale Piernicola Pedicini, che introdurrà e modererà i lavori, al convegno saranno presenti studenti e giovani referenti del mondo delle associazioni e delle imprese, provenienti da ogni regione del Mezzogiorno d’Italia, che illustreranno le loro rispettive esperienze: dalle storie di quanti hanno deciso di restare nella terra di appartenenza, a quelle di chi invece ha scelto di partire in cerca di un’opportunità di lavoro e di una migliore qualità della vita.

Sono previsti gli interventi di: Pino Aprile, giornalista e scrittore, nonché fondatore del Movimento Equità Territoriale; Valentina Servera Clavell, presidente dei Giovani EFA; Ruth Paserman, Direzione Generale Lavoro Affari Sociali e Inclusione della Commissione Europea.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming al link clicca qui