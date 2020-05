Quale dieta ai tempi del coronavirus?

Condividi

10 suggerimenti per non ingrassare durante l’isolamento

E’ bene precisare che non esiste alcuna dieta anti-Covid-19. Tuttavia, anche in questo periodo l’alimentazione ha un ruolo fondamentale per supportare e rafforzare il nostro sistema immunitario e per evitare di ingrassare durante la quarantena. La necessità di stare a casa, infatti, aumenta purtroppo la sedentarietà e dilata il tempo dedicato alla preparazione di pietanze ad elevata densità energetica. Questo periodo di lockdown non va considerato come causa inevitabile di aumento del peso. E’ necessario creare una nuova routine giornaliera per non lasciarsi andare alla pigrizia e riflettere sul lato positivo di avere più tempo da dedicare alla famiglia, alla cura della propria persona e a cucinare cibi più salutari e altrettanto gustosi.

Ecco 10 suggerimenti per non prendere peso in quarantena: