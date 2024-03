1 minuto di lettura

Putin stravince in Russia. Che novità!

Dopotutto, il tiranno è tiranno e, come ben sappiamo, situazioni del genere non sono poi così anomale in Russia.

È un Paese esteso, pieno di risorse, con una mentalità diversa da noi occidentali. Non ci piace?

Bene, neanche loro ci amano incondizionatamente. O forse sì… Chissà.

“Prima di commentare i risultati per Putin nel voto in Russia consiglio la lettura di “Lezioni sul fascismo” di Palmiro Togliatti (1935). Si impara che un “regime reazionario” può avere consenso di massa per un lungo, lungo periodo.” Stefano Fassina, economista e già parlamentare della Repubblica

“Elezioni in Russia. Elezioni, come già si sapeva, non libere e non democratiche. Elezioni farsa. Certo. Però alcuni dati colpiscono. Quasi il 90% di preferenze per Putin e più del 70% di partecipazione! Per quanto le preferenze possano essere state “indotte” e la partecipazione “sollecitata”, sono percentuali che non possono non far pensare che il popolo russo nella sua grande maggioranza (anche a voler scremare i dati ufficiali) sia effettivamente con Putin. È un dato di fatto oggettivo. Del resto anche Mussolini, se nell’Italia del 1938 ci fossero state le elezioni, sarebbe stato trionfalmente eletto. E in Ucraina, quando si vota? Per il momento non se ne parla. Lì vige la legge marziale e tutte le elezioni sono sospese Zelensky, da questo punto di vista, può stare tranquillo.”

Domenico Vecchioni, storico e già ambasciatore d’Italia

