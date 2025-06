Putin: “Siamo unico popolo, tutta l’Ucraina è nostra” – Video

0 minuto di lettura

(Adnkronos) –

"Tutta l'Ucraina è nostra, in questo senso". Quale senso? Il presidente russo Vladimir Putin, davanti alla platea del Forum economico internazionale di San Pietroburgo, si esprime sull'identità tra il popolo russo e quello ucraino. "State parlando delle regioni dell'Ucraina che consideriamo nostre. L'ho detto molte volte. Ho già detto che considero il popolo russo e quello ucraino un unico popolo. In questo senso, tutta l’Ucraina è nostra", le parole del leader del Cremlino, che rispolvera una frase utilizzata più volte: "Ovunque si posi il piede del soldato russo, quella è terra nostra".

Putin fa riferimento al conflitto in Ucraina come a "una tragedia provocata dall'Occidente. Ci sono state 6 ondate di espansione della Nato verso est da quando alla Russia è stato promesso che l'alleanza non si sarebbe estesa". Il presidente russo, a parole, non mette in discussione il diritto dell'Ucraina a esistere: "La Russia non ha mai messo in discussione il diritto dell'Ucraina all'indipendenza. Ma l'Ucraina era stata dichiarata uno stato neutrale". —internazionale/[email protected] (Web Info)

