Putin: “Kiev si ritiri o libereremo il Donbass con la forza”
La Russia libererà i “territori contesi”. “Tutto si riduce a questo: o libereremo questi territori con la forza, oppure le truppe ucraine lasceranno questi territori e smetteranno di combattervi”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un’intervista al canale televisivo India Today in vista dell’incontro in india con Modi.
