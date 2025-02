Putin e la ‘previsione’ su Trump: “Elite europee presto scodinzoleranno ai suoi piedi”

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ripristinerà rapidamente "l'ordine" tra le elite europee e queste presto "si metteranno ai piedi del padrone e scodinzoleranno dolcemente". Se ne è detto convinto il presidente russo Vladimir Putin, che ha espresso la sua opinione in un'intervista alla tv di Stato. "Trump, con il suo carattere, con la sua perseveranza, ripristinerà l'ordine molto rapidamente. Presto saranno tutti ai piedi del padrone e scodinzoleranno dolcemente," ha affermato Putin in un'intervista al giornalista Pavel Zarubin. Nell'intervista Putin ha poi parlato delle prossime elezioni politiche in Germania, sottolineando che "le generazioni attuali e future di tedeschi non sono responsabili dei crimini dell'era nazista". "La società tedesca odierna non c'entra niente. E' vero, non dobbiamo dimenticare la memoria storica, ma scaricare la colpa sulla generazione odierna di tedeschi per quello che è successo negli anni '30 e '40 mi sembra ingiusto", ha detto il presidente russo, chiarendo che si tratta della sua "opinione personale". Opinione analoga a quella espressa di recente da Elon Musk, che sostiene l'Afd alle elezioni. "Ho vissuto in Germania e ho ancora molti amici in Germania. So cosa pensano del passato nazista", ha aggiunto Putin, notando che "i tedeschi stessi si sentono in colpa". "Ma voglio sottolinearlo ancora una volta – ha concluso – né le generazioni attuali né quelle future dovrebbero essere private dei loro diritti per ciò che accadde allora sotto Hitler". Putin, ha poi definito "vergognoso" il mancato invito alla Russia agli eventi dedicati all'80mo anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau. "Per quanto riguarda l'invito o il non invito agli eventi legati alla liberazione di Auschwitz, questa è, ovviamente, una cosa strana e vergognosa", ha affermato. "Puoi avere qualsiasi atteggiamento verso la politica russa, verso il capo dello Stato russo, verso di me, nessuno ti chiede un invito. Ma se ci pensano, avrebbero potuto agire in modo molto più sottile", ha detto Putin. —internazionale/[email protected] (Web Info)

