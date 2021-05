Pusher arrestato dopo inseguimento.

Condividi

“Detenzione illecita di stupefacenti” e “Resistenza a Pubblico Ufficiale”: sono queste le accuse di cui dovrà rispondere un 34enne di Lioni.

Continua incessante l’opera di prevenzione e repressione al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti. In tale contesto, un’altra attività è stata condotta questa notte dai Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi.

La pattuglia del Nucleo Operativo Radiomobile era impegnata in un servizio disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino al fine di garantire sicurezza e rispetto della legalità, quando non è passata inosservata un’autovettura guidata da un soggetto già noto alle Forze dell’Ordine.

Alla vista dei militari che gli intimano l’“Alt”, per tutta risposta l’automobilista si dà alla fuga innescando un inseguimento durante il quale, nel maldestro tentativo di disfarsene, lancia dal finestrino un involucro (prontamente recuperato dai Carabinieri) con all’interno 50 grammi di cocaina e un panetto di hashish del peso di 100 grammi.

L’inseguimento termina dopo qualche chilometro in agro di Caposele, sulla SS 691.

Condotto in Caserma, per il 34enne (tra l’altro sprovvisto di patente perché revocata) è scattato l’arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, è stato associato alla Casa di Reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi.

Droga e autovettura sottoposte a sequestro.

