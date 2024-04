4 minuto di lettura

Condividi

Il programma quest’anno accoglie tipologie di start-up molto diverse tra loro: dall’IA per rilevare le malattie dei pet, ai test di screening da casa, fino a tecnologie per la casa intelligente che aiuta ad alleviare l’ansia dei pet.

Le startup di questa edizione provengono da tutto il mondo, tra cui Regno Unito, Francia, Grecia, Austria, Singapore, Canada, Brasile e Messico

Milano, 5 aprile 2024: Purina, azienda leader in Europa nella cura dei pet, ha presentato le 8 startup che parteciperanno all’acclamato programma di accelerazione, Unleashed. Il programma, alla sua quinta edizione, sostiene e promuove le nuove generazioni di startup dirompenti nel settore pet-tech e petcare.

Tra le maggiori innovazioni “accelerate” quest’anno, un test di screening a domicilio per i pet per identificare possibili rischi per la salute, un dispositivo tecnologico intelligente che aiuta ad alleviare l’ansia degli amici a quattro zampe, nonché piattaforme digitali per gestire servizi come l’assistenza veterinaria e la pensione. Con rappresentanti provenienti da Regno Unito, Francia, Grecia, Austria, Singapore, Canada, Brasile e Messico, le start-up di quest’anno sono le più internazionali di sempre.

Come sempre, il programma è supportato dal Purina Accelerator Lab, che offre le giuste risorse alle startup che si inseriscono nel mondo petcare e pet-tech con idee nuove e innovative, con l’obiettivo di far crescere l’ecosistema delle realtà del settore, e di conseguenza dei servizi che vengono forniti ai pet e a chi li ama.

Cos’è Unleashed? Purina fornisce a tutti i partecipanti un pacchetto personalizzato che include 20 settimane di assistenza commerciale e tecnologica adattate alle specifiche esigenze, insieme al supporto di esperti del settore e all’accesso alle approfondite conoscenze commerciali di Purina per contribuire alla loro crescita.

Facendo leva su quasi 130 anni di storia dell’Azienda e sulle sue potenti capacità di ricerca e sviluppo, il programma prevede un progetto strutturato e finanziato fino a 50.000 franchi svizzeri (poco più di 51.000 euro) per aiutare le startup a raggiungere i loro obiettivi.

Le start-up che parteciperanno al programma Unleashed di quest’anno sono:

Pezz Life | Vienna, Austria offre diagnosi e cure preventive a domicilio, facili da usare, per una vita sana dei pet.

offre diagnosi e cure preventive a domicilio, facili da usare, per una vita sana dei pet. Petexplorer | Atene, Grecia è un innovativo mercato online per i pet owner, che offre canale per raggiungere comodamente i professionisti del settore.

è un innovativo mercato online per i pet owner, che offre canale per raggiungere comodamente i professionisti del settore. PetInstincts | Londra, Regno Unito fornisce strumenti di arricchimento intelligenti per una vita più facile e felice per i pet e i loro proprietari

fornisce strumenti di arricchimento intelligenti per una vita più facile e felice per i pet e i loro proprietari Arbiom | Parigi, Francia promuove l’utilizzo di Sylpro, ingrediente proteico sostenibile e di alta qualità per i pet

promuove l’utilizzo di Sylpro, ingrediente proteico sostenibile e di alta qualità per i pet Sylvester AI | Calgary, Canada offre una valutazione visiva del dolore per avvicinare i gatti e chi se ne prende cura

offre una valutazione visiva del dolore per avvicinare i gatti e chi se ne prende cura CuidaMiMascota | Monterrey, Messico mette in contatto i pet con sitter di fiducia in modo conveniente e sicuro per tutti

mette in contatto i pet con sitter di fiducia in modo conveniente e sicuro per tutti Zazuu | San Paolo, Brasile è l’app di riferimento per tutte le esigenze legate ai pet

è l’app di riferimento per tutte le esigenze legate ai pet ZumVet | Singapore offre ssistenza veterinaria personalizzata dal comfort di casa

Kim Bill, responsabile del Purina Accelerator Lab, ha dichiarato: “Siamo molto colpiti dalla determinazione e dalla creatività delle startup di questa edizione di Unleashed. Abbiamo visto idee geniali e spirito imprenditoriale, il che rende molto soddisfacente la possibilità di utilizzare le risorse di Purina per aiutare queste aziende a trasformare la cura dei pet in tutto il mondo. Unleashed offre davvero un’opportunità imperdibile per gli imprenditori, con un tutoraggio e un finanziamento di tutto rispetto, e il successo dei precedenti partecipanti ne è la prova”.

Storie di successo di Unleashed

Dalla sua nascita, Unleashed ha accelerato 33 startup, tra cui Animoscope, un fornitore di servizi di teleassistenza per pet con sede in Francia, che ha ottenuto un finanziamento di 1 milione di euro e ha ad oggi eseguito più di 100.000 “Veticheck”.

Dogami, una società svizzera di intrattenimento, ha fatto parte del programma 2023 e ha sviluppato un gioco web3 mobile-first con protagonisti avatar di cani e che nell’ultimo anno ha registrato una crescita esponenziale degli utenti attivi, festeggiando cinque milioni di corse completate sull’app.

Da quando ha partecipato a Unleashed, VetChip, azienda che si occupa di monitoraggio della salute dei pet, si è assicurata un finanziamento importante. L’azienda ha anche accelerato lo sviluppo della sua tecnologia e continua a espandersi, con due siti di sperimentazione tecnologica negli Stati Uniti già attivi e con l’obiettivo di avviarne altri nei prossimi 12 mesi.

“Credo molto in questo progetto ed è un vero motivo di soddisfazione vedere tutto ciò che i vincitori delle edizioni precedenti sono riusciti a realizzare. Per noi in Purina è fondamentale contribuire all’innovazione che queste startup hanno portato e porteranno nel mondo dei pet e di chi li ama” dichiara Rafael Lopez, Regional Director Italia e Sud Europa di Purina. “Quest’anno abbiamo visto e scelto delle realtà davvero innovative che hanno il potenziale di fare tanto e di migliorare in modo importante la vita dei pet e di chi li ama”.

Per saperne di più sui vincitori del 2024, visitate il sito: https://www.unleashedbypurina.com/

IlMonito.it è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie. [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a- Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. [email protected] www.ilmonito.it