Pulire, organizzare, pianificare, dal professional organizer consigli per ripartenza

2 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – "In vista della ripresa di settembre non bisogna allarmarsi, ecco alcuni consigli su come organizzare al meglio la propria casa e riprendere con tranquillità la routine quotidiana". A dirlo all'Adnkronos/Labitalia Sabrina Toscani, professional organizer, autrice di 'Facciamo Ordine: in casa, al lavoro, nella vita' (Mondadori) e fondatrice di Organizzare Italia, società che aiuta aziende e privati a migliorare il tasso di organizzazione e co- fondatrice di Apoi nel 2013. "Dopo il periodo di vacanza e di distrazione dei mesi estivi – spiega – settembre offre l'opportunità di fare dei cambiamenti, un po’ come l’inizio di un nuovo anno, e ci invita a concentrarci di nuovo sulla casa, riordinando, pulendo e semplificando in preparazione dell'autunno e dell'inverno. Ripartiamo con il piede giusto, e assicuriamoci una stagione più organizzata". 1) Fare decluttering: cominciamo con il decluttering, ovvero alleggerire gli spazi e eliminare ciò che è superfluo. La gestione, la pulizia e la manutenzione degli oggetti è impegnativa, quindi sarebbe una dispersione dedicarle a cose che non usiamo. Stanza per stanza identifichiamo gli oggetti che non vogliamo più, quelli che sono diventati troppo piccoli, quelli che sono usurati, quelli che non sono necessari, quelli che non vengono usati e quelli che non sono adatti all'autunno e all'inverno e devono essere riposti fino all'anno prossimo. 2) Pulire: dopo aver alleggerito da ogni ingombro risulta molto più facile pulire. Quindi ci si può dedicare di nuovo stanza per stanza, magari una stanza al giorno, a una pulizia completa e profonda, con attenzione a ogni superficie, spostando mobili ed effetti personali, spolverare, passando l'aspirapolvere, lavando i tessuti, niente viene trascurato. In questo modo potremmo vivere di rendita sulle future pulizie. 3) Organizzare: una volta che ogni stanza è alleggerita e pulita possiamo passare alla riorganizzazione. E' tutta una questione di praticità e di semplificazione della vita quotidiana: se un oggetto non ha una casa probabilmente diventerà disordine e confusione, quindi è essenziale trovare una casa per ogni cosa. Gli oggetti usati quotidianamente, e in particolare quelli necessari per la routine mattutina, devono essere riposti in uno spazio comodo e devono essere facilmente accessibili in modo che sia facile, per tutti i membri della famiglia, trovarli e riporli. 4) Pianificare: nella relativa tranquillità che settembre ci assicura, è importante anche dedicare del tempo alla pianificazione, flessibile ma efficace, delle attività e incombenze che dovremmo affrontare. Manutenzione della casa, attività della famiglia, acquisti domestici, impegni lavorativi, bisognerà destreggiarsi tra tutto, quindi iniziare con un buon piano settimanale per ogni persona in casa può facilitarne la gestione. Possiamo usare delle soluzioni digitali o cartacee, l’importante è impostare un calendario e una to do list per la casa e la famiglia, in modo da non perdere la bussola e facilitarci condividendo il carico. —lavoro/[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.