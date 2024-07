PUC, Aliberti: “Approvata la delibera del preliminare. Avviamo il procedimento che ci porterà all’adozione entro novembre prossimo”

1 minuto di lettura

Condividi

Scafati (Sa), 24 luglio 2024 – Con delibera di Giunta n° 236 del 23/07/2024 è stata approvata la “Pianificazione Urbanistica del territorio comunale: redazione del Piano Urbanistico Comunale in ottemperanza alla L.R. 16/2004, così come modificata dalla L.R. 5/2024, ed al Regolamento regionale n.5. del 4 agosto 2011 – Presa d’atto ed Approvazione Preliminare Piano Urbanistico Comunale e del Rapporto Ambientale Preliminare VAS”

Il Sindaco del Comune di Scafati, Pasquale Aliberti: “Dopo meno di un anno siamo arrivati ad approvare l’avvio del procedimento che ci porterà all’adozione del PUC dopo la nomina anche del supporto al Rup nella persona dell’arch. Stefania Caiazzo, professionista di grande spessore e protagonista di una serie di piani urbanistici comunali. L’obiettivo da raggiungere insieme con tutte le forze politiche, le associazioni e i cittadini attraverso incontri che andremo a proporre dal mese di settembre, è quello di arrivare all’adozione e del PUC entro novembre per poi procedere con le osservazioni. Questo per andare incontro ad alcuni temi scottanti e sentiti come quello delle infrastrutture e della casa in un’ottica di città policentrica, per lo sviluppo e la crescita dell’economia esistente e di una nuova economia che tenga conto dei flussi turistici, al fine di avere una città sempre più attrattiva alla luce anche della posizione geografica strategica che Scafati occupa.

Un diario da scrivere insieme apertamente con tutti”.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.