Pubblico Encomio Solenne alla guardia giurata Giuseppe Alviti

Stamattina il Consiglio Regionale della Campania -Ufficio di Presidenza – tramite il consigliere Segretario On.le Flora Beneduce ha conferito pubblico Encomio Solenne al Presidente nazionale associazione guardie particolari giurate e guardia giurata presso la Security Service di Napoli Giuseppe Alviti,poiché fuori servizio sventava un tentativo di rapina al centro direzionale di Napoli.

Tale gesto , come si legge nell’ encomio, accresce il valore dell’ azione e aumenta la fiducia delle Istituzioni e dei cittadini nei riguardi delle guardie particolari giurate quale corpo di operatori di sicurezza qualificato e scrupoloso esprimendo l l’apprezzamento di tutto il consiglio Regionale verso la Persona dell’ Alviti e la carica che ricopre.

Grande emozione ha colto il Presidente Giuseppe Alviti che ha voluto tributare un ringraziamento all intero consiglio Regionale e all’Onorevole Flora Beneduce da sempre vicina alla categoria ed ha dedicato l’ alto riconoscimento istituzionale alla Security Service e al suo Comandante Ten. Vincenzo Pinto.

