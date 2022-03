Psr Campania, assessore Caputo: “Pubblicati i bandi per imboschimento, prevenzione danni e azioni di promozione svolte dalle associazioni di produttori”.

Condividi

“Sono stati pubblicati – ha comunicato l’Assessore all’Agricoltura della Regione Campania Nicola Caputo – i primi bandi previsti per il periodo transitorio 2021/2022 del PSR, nel pieno rispetto dei tempi stabiliti dal nostro Calendario 2022. In particolare, i bandi pubblicati interessano tre diverse tipologie: l’imboschimento di superfici, la prevenzione danni da avversità atmosferiche, e il sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori. Si tratta di un’opportunità importante per le imprese del territorio, che ora, grazie alla preventiva calendarizzazione degli avvisi e alle relative preinformative, possono programmare in maniera più razionale le richieste di sostegno, contando su tempistiche certe e procedure istruttorie più rapide”.

I bandi pubblicati riguardano, in particolare: la tipologia 3.2.1 “Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori”, che mette a disposizione circa 2,3 milioni di euro per la realizzazione di azioni volte a sensibilizzare i consumatori del mercato interno (Ue) sulle caratteristiche dei prodotti agricoli e agroalimentari e tutelati dai regimi di qualità; la tipologia 5.1.1 “Prevenzione danni da avversità atmosferiche e da erosione dei suoli agricoli in ambito aziendale ed extra-aziendale” – azione A “Riduzione dei danni da avversità atmosferiche sulle colture e del rischio di erosione in ambito aziendale”, con una dotazione finanziaria che ammonta a cinque milioni di euro; la tipologia 8.1.1 “Imboschimento di superfici agricole e non agricole” (primo impianto), con cui si utilizzano risorse pari ad un milione di euro per la realizzazione di imboschimenti su terreni agricoli e non agricoli con l’obiettivo di contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, alla difesa del territorio e del suolo, alla prevenzione dei rischi naturali, alla regimentazione delle acque nonché alla conservazione e tutela della biodiversità.

I bandi sono reperibili nella sezione PSR del Portale Agricoltura, all’indirizzo http://agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/psr.html e sul portale PSR Campania comunica https://psrcampaniacomunica.it/