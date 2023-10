Psicologo di base, Oliviero: “la Campania prima regione in Italia ad istituire il servizio”

Condividi

La regione Campania è la prima ad aver istituito lo psicologo di base che garantisce alle fasce più deboli, in particolare bambini ed anziani, il supporto psicologico nei momenti di difficoltà.

Sarà questo il tema del convegno che si terrà Venerdì a Caserta presso la Biblioteca Diocesana di Via del Redentore, dal titolo “la psicologia e le fragilità. In particolare la nuova figura dello psicologo di base”.

Il convegno è stato organizzato dal garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania, l’avv. Paolo Colombo che ha riunito per l’occasione esperti del settore.

Soddisfatto il presidente del Consiglio regionale, Gennaro Oliviero che ha sottolineato: “siamo stati i primi in Italia ad istituire tale servizio che è un punto di grande civiltà e di estrema vicinanza a chi in condizioni di bisogno. 150 psicologi, reclutati con contratti libero professionali, sono la task force messa in campo dalla Regione Campania per offrire una risposta concreta ai bisogni delle famiglie, in particolare dei più giovani che, nell’era virtuale e delle solitudini, rischiano di perdere il contatto con la realtà. Spesso i genitori non sono in condizioni di poter gestire le difficoltà insorte e lo psicologo di base garantisce un supporto adeguato”.

La Campania, quindi, ha aperto un fronte, migliorando le prestazioni del proprio servizio sanitario, da cui il Servizio Sanitario Nazionale non potrà prescindere. Sicuramente la discussione, introdotta dal Garante Regionale dei Disabili, l’amico Paolo Colombo, conferirà ulteriori elementi di conoscenza, al fine di consentire al territorio di appropriarsi di uno strumento che rappresenta una innovazione e al tempo stesso una grande necessità”.