Proviron : efficacité, mode d’emploi

L’histoire du Proviron remonte à 1934. C’est à cette époque que le médicament est apparu sur le marché sous le nom de Schering.

La société affirme que le médicament a été le premier traitement pour les hommes ayant un faible taux de testostérone. Il est maintenant utilisé pour augmenter la libido et traiter l’infertilité, bien que ce dernier point soit encore controversé dans les milieux médicaux.

L’effet du Proviron en cure solo sera très faible car le médicament n’est pas un anabolisant, mais il sera un excellent complément au stéroïde principal.

Le Proviron est un produit hormonal qui est un faible inhibiteur d’aromatase. Son ingrédient actif est la Mesterolone, qui augmente les niveaux de testostérone libre dans le sang et accroît également de manière significative la libido. Ce médicament est utilisé non seulement par les athlètes, mais aussi par les acteurs de cinéma, car il contribue à rendre leurs muscles aussi beaux que possible. Les femmes bodybuilders utilisent la Mesterolone pour obtenir une structure musculaire plus dense. Il est également utilisé en médecine.

Proviron dans le bodybuilding Les bodybuilders prennent du Proviron pendant les cours d’AAS. Il contribue à améliorer leur efficacité. Le Proviron peut également être utilisé par les athlètes pendant la PKT. Cette méthode d’application n’est pas optimale car il est difficile de rétablir les niveaux d’hormones mâles propres à l’organisme avec cette méthode. Il n’empêche pas non plus la gynécomastie, l’accumulation de liquide dans les tissus et les dépôts graisseux de type féminin (au niveau de la taille et des hanches). La mestérolone est souvent utilisée par les athlètes pour se préparer aux compétitions. Il contribue à améliorer l’élasticité et à soulager les muscles. Buts et utilisations de la Proviron En fonction des objectifs pour lesquels le médicament est utilisé, déterminez le schéma de son administration : En médecine. Proviron améliore la qualité et la quantité des spermatozoïdes, compense le manque de synthèse des hormones sexuelles, favorise le développement des organes sexuels, des caractères sexuels secondaires. Le médicament est prescrit en cas de dysfonctionnement érectile. Il est pris dans ces cas, 1-3 fois par jour, 25 mg.

En sport. Comme déjà mentionné, les principaux objectifs poursuivis par les athlètes lorsqu’ils prennent du Proviron sont d’augmenter l’efficacité de la cure de stéroïdes et la qualité de la masse musculaire. Les bodybuilders prennent 25-50 mg deux fois par jour après les repas. Il est préférable pour les femmes d’utiliser le dosage minimum pour prévenir les manifestations de masculinisation. La durée de leur formation ne doit pas dépasser 4 semaines. Proviron dans la musculation – régime et dosage Le Proviron est une hormone à activité androgène modérée. Dans les grands sports, le médicament est rarement utilisé en combinaison avec des stéroïdes anabolisants. Son principe actif est la mestérolone, qui est considérée comme un inhibiteur d’aromatase plutôt faible. Cette propriété en fait l’une des préparations les plus populaires dans le domaine de la musculation féminine. Ainsi, les femmes du beau sexe souhaitant améliorer leur corps se voient le plus souvent recommander l’achat de Proviron. Comment prendre la Proviron ? Comme nous l’avons déjà mentionné, l’hormone doit être combinée avec un anabolisant, elle assurera alors la croissance des androgènes et diminuera la quantité d’œstrogènes dans le corps de l’athlète. Ce produit sera particulièrement important au milieu d’une cure, à ce moment où, sans une alimentation supplémentaire en androgènes, votre corps cessera tout simplement de progresser. Le Commander à la Steroidefr est disponible en comprimés de 25 ou 50 mg. La dose recommandée est de 25 mg par jour pour les hommes et les femmes. Bien que les haltérophiles expérimentés augmentent parfois la dose quotidienne à 100 mg. Dans ce cas, il faut le diviser en 3 prises : 25 mg le matin et le soir, et la prise la plus volumineuse – 50 mg – l’après-midi. L’utilisation de l’hormone va : Augmenter la libido chez les hommes – en réduisant la quantité d’œstrogènes dans le sang de l’athlète ;

saturer le corps avec une dose supplémentaire d’androgènes – c’est à cela que sert le produit ;

Améliorer la qualité de la masse et de la définition musculaires en apportant à l’organisme des androgènes supplémentaires ;

améliorer le fonctionnement des organes reproducteurs masculins – la principale utilisation médicale du médicament. Étant donné que le médicament augmente la libido et améliore la puissance chez les hommes, son utilisation est justifiée dans le cadre d’un traitement par des médicaments abaissant la libido (par exemple, Deca-dic dans le cadre de l’utilisation de nandrolone ou de trenbolone trenerdic). En outre, le Proviron musculation dans le bodybuilding est souvent utilisé dans l’entraînement pré-compétition pour augmenter la dureté du muscle et lui donner du relief. C’est le produit préféré des acteurs de films occidentaux pour donner l’apparence de la musculature à ceux qui ont peur d’utiliser l'”artillerie” stéroïdienne plus lourde. Il est également utilisé par les femmes bodybuilders pour développer leur masse musculaire, mais leur dose ne doit pas dépasser 25 mg par jour pendant quatre semaines au maximum pour éviter le phénomène de masculinisation. Bien que les bodybuilders professionnels n’adhèrent pas à ces normes.