Protagonismo giovanile e responsabilità condivisa: a Benevento l’evento conclusivo del progetto “Edu.Co. Educativi Comuni / Comuni Educativi”

“Il protagonismo giovanile come responsabilità condivisa”. È il tema dell’evento conclusivo del progetto “Edu.Co. Educativi Comuni / Comuni Educativi”, che si terrà il 23 giugno a partire dalle 10,30 presso l’Antico Teatro Palazzo Paolo V a Benevento.

Dopo la registrazione dei partecipanti, ci sarà l’intervento dell’assessore alla cultura del Comune di Benevento, Antonella Tartaglia Polcini. Successivamente, Maria Fanzo della cooperativa sociale Nuovi Incontri, illustrerà il progetto “Edu.Co. Educativi Comuni / Comuni Educativi”, che ha provveduto a coordinare. Simona Boniello della Fondazione Caporaso parlerà, invece, di strategie di intervento per l’identificazione precoce del disagio. A seguire, interverranno Elisabetta Di Maio (dirigente scolastica I.C. “2 Sant’Agata”), Mariagrazia Ceglia (dirigente scolastica I.C. “Ilaria Alpi”), Pasqualina Luciano (dirigente scolastica I.S. “Enrico Fermi”) e Antonio De Mizio (presidente dell’Ambito sociale B03 – Montesarchio) che racconteranno l’esperienza delle scuole partner del progetto e dell’Ambito sociale B03. Serena Angioli, esperta in politiche giovanili e Carlo Mazzone (Global Teacher Price Ambassador ) parleranno, invece, del protagonismo giovanile e di responsabilità condivisa. Le conclusioni saranno di Simona Rotondi, coordinatrice delle attività istituzionali dell’impresa sociale “Con i Bambini”, mentre il dibattito sarà animato dalle testimonianze dei giovani di CivitasMeet e del Forum Aree Interne.

Edu Co – Educativi comuni/Comuni educativi è un progetto selezionato dall’impresa sociale “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.