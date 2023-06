Prossimi appuntamenti della manifestazione “Fiuggi Expo 2023 – Universo Arte e…non solo”

Condividi

Prosegue con successo la manifestazione “Fiuggi Expo – Universo arte e…non solo” presso l’Officina della Memoria e dell’Immagine, in piazza Martiri di Nassiriya a Fiuggi, un ricchissimo contenitore di eventi artistici che spaziano tra dibattiti culturali e di interesse scientifico, presentazioni di libri, eventi, serate dedicate al sociale, spettacoli musicali, sfilate di moda e concorsi di bellezza, insieme alla presenza di rinomati critici, galleristi, espositori ed editori.

Patrocinato dal Comune di Fiuggi, l’evento è stato ideato dai fratelli Mauro e Stefano Giorgilli, (che dirige la sezione organizzativa) e dal Maestro Elvino Echeoni, pittore, scultore, musicista e Direttore Generale della famosa kermesse canora “Il Cantagiro”, qui in qualità di Direttore Artistico.

Una manifestazione che si pone l’obiettivo di essere “aperta” ai numerosi ambiti di applicazione dell’arte, coinvolgendo e dando uno sguardo anche ad altri settori come la scienza ed importanti iniziative nel campo sociale. I prossimi appuntamenti in programma saranno:

Martedì 20 giugno ore 18:30 – Presentazione dei libri:

“La vera storia di Giacomo Casanova” di Roberto Conversano

“Il Cantagiro – La musica nella storia. La storia della musica” di Giulia Carla De Carlo

“Seduto in quel caffè. L’antologia dei versi più belli della canzone italiana” di Sergio Dragone;

ore 21:00 Serata musicale con Fabrizio Giannini

Mercoledì 21 giugno

ore 11:00 – Dibattiti culturali – Salotto dell’arte

ore 17: 00 – Presentazione Comuni della Ciociaria

ore 17:30 – Presentazione del libro “Tracce di felicità” di Virginia Saba

ore 18:30 – Presentazione del libro “Vieni con me?” di Andrea Felici

ore 21:00 – Performance musicale con Alicia Santangeli Vincitrice del premio “Supermusica” Centro Leonardo da Vinci – Montreal (Canada); a seguire “La Little Tony Family” e Lucky che presentano il brano “Corazon loco” (Cuore matto) – presenta Angelo Blasetti.

Giovedì 22 giugno

ore 11: 00 – Dibattiti culturali – Salotto dell’arte

ore 17:30 – Presentazione Comuni della Ciociaria

ore 18:30 – Presentazione del libro “Gabbiani d’asfalto” di Deborah D’Agostino

ore 21:00 – Proiezione del film “Chez Scirò: SOS!!” scritto e diretto da Anna Teresa Eugeni.

Venerdì 23 giugno

ore 11: 00 – Dibattiti culturali – Salotto dell’arte

ore 17: 30 – Presentazione Comuni della Ciociaria

ore 18:30 – Special Olympics – Presentazione del libro “Fede’s SpaceToon Mission Space” di Federico Badessi.

ore 21:00 – Spettacolo tradizionale senegalese musica, danza e canto “Le Nouveau Ne”. Spettacolo musicale cubano con danze caraibiche. – Incontro con l’ANCDA.

Sabato 24 giugno

ore 10:00 – Convegno – “Medicina Termale Integrata” Terme di Fiuggi tradizione popolare ed eredità storica da rivalutare e consolidare

ore 11:00 – Dibattiti culturali – Salotto dell’arte

ore 16:30 – Convegno Nazionale “Yoga Medicina Alimentazione” a cura del Prof. Domenico Scoglietti

ore 17:30 – Presentazione Comuni della Ciociaria

ore 18:30 – Special Olympics – Presentazione del libro “Va bene così” di Anna Rita Casolini di Sersale

ore 21:00 – Concerto ZeroTour (cover band di Renato Zero)

Domenica 25 giugno

ore 11:00 – Convegno Nazionale “Yoga Medicina Alimentazione” a cura del Prof. Domenico Scoglietti;

ore 18:00 – Presentazione dei libri “Influencer? No grazie” di Regina Di Quadry e “#LIMITLESS – I 13 passi per vivere felici, in salute e senza limiti” di Elisa Passi e Regina Di Quadry

ore 21:00 – Concerto Elisa Passi e Max Coccobello con il Maestro Alessandro Maietta.

Orari dell’evento: 10:00 > 23:00