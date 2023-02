Proseguono le semifinali de Ivisionatici Music Festival

Condividi

Faranno tappa a Napoli

le semifinali della seconda edizione del contest musicale indetto da IVISIONATICI

TRA I GIURATI

LA CONDUTTRICE DI RADIO KISSKISS MARIASILVIA MALVONE

L’ATTRICE GIOVANNA REI E IL GIORNALISTA GIULIANO DELLI PAOLI

Sono in arrivo le semifinali napoletane della seconda edizione de IVISIONATICI MUSIC FESTIVAL, il festival musicale per artisti emergenti a carattere sociale e internazionale indetto da IVISIONATICI.

Dopo il successo delle prime semifinale del festival, tenutesi a Roma il 21 e il 22 gennaio, IVISIONATICI MUSIC FESTIVAL farà tappa a Napoli, il 25 e il 26 febbraio presso lo Slash Plus del Vomero.

Ricordiamo, infatti, che quest’anno il contest sarà itinerante e toccherà alcune delle principali città d’Italia, tra cui Roma, Napoli, Milano (il 18 e il 19 marzo, presso il Barrio’s Live), Bologna e Catania.

Ospiti in giuria della tappa napoletana: per il 25 gennaio Giuliano Delli Paoli, autore e giornalista del Corriere del Mezzogiorno, Giovanni Chianelli, giornalista de Il Mattino e la giornalista Sara Alice Ceccarelli, fondatrice di The Soundcheck. Per il 26 gennaio, invece, ci saranno Mariasilvia Malvone, voce di Radio KissKiss, la nota attrice Giovanna Rei e il cantautore Marco Sentieri. A presentare le semifinali saranno la conduttrice Simona Pace e lo speaker e giornalista Riccardo Zianna.

Inoltre, durante tutte le semifinali del contest verranno raccolti fondi per sensibilizzare riguardo il cambiamento climatico, che verrano devoluti all’associazione Let’s Do It! Italy. Infatti, la cantautrice Veronica Di Nocera si esibirà durante le tappe del festival con il suo brano dedicato all’ambiente “Vivarium”, inno della seconda edizione de IVISIONATICI MUSIC FESTIVAL.

Lo scopo de IVISIONATICI MUSIC FESTIVAL è quello di promuovere e garantire visibilità ad artisti singoli, duo e band, favorendo loro i mezzi concreti per poter realizzare il proprio progetto musicale. Il montepremi della scorsa edizione, infatti, è stato di oltre 30.000 euro. Ricordiamo che le iscrizioni per partecipare alla seconda edizione del festival sono ancora aperte e basterà andare sul sito www.ivisionatici.it dove, nella sezione ISCRIZIONE, sarà possibile compilare il modulo di iscrizione e consultare il regolamento.

INFORMAZIONI IVISIONATICI MUSIC FESTIVAL

IVISIONATICI MUSIC FESTIVAL è un contest a carattere internazionale e sociale per artisti emergenti organizzato da Veronica Di Nocera, Emanuele di Franco e Annachiara Monaco, il cui scopo è quello di promuovere e garantire visibilità ai progetti musicali degli artisti, favorendo loro i mezzi concreti per poter avviare un percorso completo e che gli consenta di mettere in luce le proprie competenze artistiche. La prima edizione de IVISIONATICI MUSIC FESTIVAL ha contato oltre 400 iscritti e la partecipazione di oltre 190 artisti, tra cantautori, interpreti e band provenienti dall’Italia e dall’estero. Il festival, infatti, alla sua prima edizione, ha ricevuto un grande riscontro mediatico, grazie al supporto di oltre 50 partner, che lo hanno sostenuto nel garantire agli artisti finalisti un montepremi di oltre 30.000 euro. Il contest ha visto la partecipazione, in quanto ospiti, di volti noti del panorama musicale come: Francesca Romana D’Andrea, Pippo Lorusso, Renzo Di Falco, Isotta e Federico Baroni. A vincere la prima edizione de IVISIONATICI MUSIC FESTIVAL sono stati Sacchini (cantautore) e Gaia Restifo (interprete).

LA GIURIA

Mariasilvia Malvone ha una lunga carriera alle spalle, avviata già all’età di 15 anni come conduttrice di manifestazioni ed eventi territoriali. Ad arricchire il suo bagaglio ci sono gli studi di danza classica e moderna e esperienze come ballerina in Rai e a Mediaset. È, inoltre, giornalista/pubblicista. Speaker del gruppo Kiss Kiss, dal 2011 conduce dal lunedì al venerdì “Italia SI Italia NO” su Radio Kiss Kiss Italia. Oltre ad essere stata volto web per Rai2 è social media manager e traffic builder per Rai e Rai e RaiPlay.

Giovanna Rei debutta da giovanissima con Renato Carpentieri. Ha interpretato tantissimi ruoli in fiction di successo come “La piovra 9”, “Il bello delle donne”, “Turbo”, “Elisa di Rivombrosa” e “Sei forte maestro” e il programma tv “Camera Cafè”, dove interpreta la centralinista Giovanna. Nel cinema interpreta una delle protagoniste della commedia “Pane e burlesque” con la regia di Manuela Tempesta e in seguito, prende parte a due fiction targate Rai1, “Sfida al cielo – La narcotici 2” e “Sotto copertura”. Recentemente la Rei ha condotto, a fianco di Maurizio Costanzo, sei puntate per Rai Premium del programma “Memory” ed è ritornata in tv con la serie “Don Matteo 10”. Nel 2022, l’attrice è protagonista, insieme a Leo Gullotta, del film “Quel posto nel tempo” di Giuseppe Alessio Nuzzo presentato al Festival di Venezia.

Simona Pace è intraprendente solare e carismatica. Le sue passioni più grandi sono la radio e la lingua spagnola, infatti, oltre ad essere una nota speaker radiofonica, è anche insegnante. Il suo amore per la recitazione e la danza l’hanno spinta, all’eta di 20 anni, a diventare protagonista del musical “Sognando Violetta”, portato in scena al Palapartenope di Napoli. Ad agosto 2022 ha presentato anche il concerto di SFERAEBBASTA a Pag.

Marco Sentieri: è un cantautore napoletano. Nel 2019, con la sua Billy blu, brano incentrato sul bullismo, vince la finale di Sanremo Giovani e accede al festival di Sanremo 2020 classificandosi terzo tra le Nuove Proposte. Dopo il Festival di Sanremo, Marco è stato ospite in numerosi programmi tv come: Storie Italiane, Rai Italia, Leggerissima Estate Rai2. Negli ultimi due anni, Marco Sentieri ha pubblicato nuovi brani e ha portato la sua musica in Italia e all’estero con oltre 70 tappe dal vivo.

Giuliano Delli Paoli, Classe 1980, è un giornalista. Scrive per Ondarock dal 2005, di cui è anche coordinatore dal 2016. Collabora con il Corriere del Mezzogiorno/Corriere della Sera. Ha, inoltre, collaborato con la storica rivista Il Mucchio Selvaggio. Nel 2016 ha scritto un libro sul fenomeno dubstep per Crac Edizioni, e nel 2018 una retrospettiva su Levante per Arcana. Cura una rubrica sui nuovi fenomeni musicali per Hive Music.

Giovanni Chianelli è un giornalista, scrittore e formatore. Laureato in storia contemporanea, scrive per il Mattino e collabora con L’Espresso; in passato ha scritto per Repubblica. Nel 2022 è autore di “Ritorno all’opera”, albo illustrato per ragazzi sulla divulgazione del genere opera. Nel medesimo anno è responsabile del laboratorio di scrittura creativa “Officine San Carlo”, progetto organizzato dal Teatro San Carlo per cui firma un adattamento moderno di “Cavalleria rusticana” di Mascagni dal titolo “Cavalleria vesuviana”.

Sara Alice Ceccarelli è il Co-fondatore e Amministratore Delegato della TSCK Group, società di servizi e gruppo editoriale che al suo interno comprende l’ufficio stampa TSCK Press, l’etichetta TSCK Records e cinque giornali tra cui The Soundcheck, di cui è diretto responsabile. Nel 2017 e 2018 si occupa dell’Ufficio Stampa degli eventi di LP Rock Events come Bay Fest, Rimini Park Rock e Sullasabbia e durante lo stesso periodo segue l’ufficio stampa del Vidia Club di Cesena. Segue inoltre come social media manager il TED X di Rimini e di Bologna.