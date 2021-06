Proroghe concessioni demaniali uso turistico-ricreativo del Comune di Mondragone

Condividi

Il Sindacato Italiano Balneari (Sib), guidato in provincia di Caserta dall’avv. Angela Di Maio, che annovera quale referente di Mondragone il dott. Salvatore Brodella, mette a segno un risultato che non si fatica a definire epocale.

Grazie alla sinergia tra il suddetto sindacato e l’Amministrazione comunale di Mondragone, nelle persone del sindaco dott. Virgilio Pacifico e dell’assessore al demanio avv. Francesco Lavanga, si è ottenuta la sospirata proroga per le concessioni demaniale fino al 2033. Ciò consentirà agli operatori di lavorare al meglio per curare l’ulteriore qualificazione della propria offerta turistica.

Grande è la soddisfazione tra gli addetti ai lavori. Il dott. Salvatore Brodella ha così commentato: “siamo molto soddisfatti. Aver avuto la possibilità di confrontarsi sempre proficuamente con l’amministrazione comunale ha consentito alla nostra categoria di raggiungere il risultato che tutti legittimamente ci attendevamo. Un plauso al sindaco e all’assessore al demanio per la loro straordinaria capacità di ascolto e agli uffici preposti, che hanno saputo seguire questo percorso di chiarezza e qualificazione di un contesto – quello turistico – che a Mondragone conta una presenza storica e organizzata, tanto da essere uno dei motori preferenziali di sviluppo economico”.

Quest’anno l’estate partirà decisamente con una marcia in più.

Il Presidente S.I.B. Caserta Il delegato S.I.B. Mondragone

avv. Angela Di Maio dott. Salvatore Brodella

loading...