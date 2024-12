Progetto Tag, a Napoli opere multimediali in mostra

2 minuto di lettura

Condividi

Il 18 dicembre dalle ore 16.00 alle 19.00 presso il Centro Ciro Colonna di

Napoli in via Curzio Malaparte , 42 nel quartiere Ponticelli si concluderà

con il suo evento finale il Progetto Tag, saranno in mostra le opere

multimediali realizzate dai giovani del percorso artistico educativo, ovvero

dei collage artistici collegati a dei Qr Code attraverso i quali accedere a una

serie di podcast poetici (canzoni, monologhi e dialoghi teatrali, pensieri)

sulle parole AMA , SOGNA, TRASFORMA, LIBERATI)

Il Progetto Tag (Territorio Arte Giovani) , è stato realizzato grazie al

contributo del Movimento Lavoratori di Azione Cattolica dall’Associazione

Teatro Ricerca Educazione ( Trerrote) in collaborazione con l’Aps Est e

l’Aps Song Art associazioni spin off dell’ Associazione Maestri di Strada.

Verranno presentati le opere artistiche e i podcast poetici realizzati con i

giovani della periferia orientale di Napoli dei laboratori arteducativi di

Maestri di Strada e degli I.C. Porchiano Bordiga e I.C. Aldo Moro al fine di

promuovere il coinvolgimento dei giovani del territorio nelle attività

aggregative e artistico educative offerte gratuitamente presso iL centro

ciro colonna con un particolare attenzione ai giovani a rischio di

esclusione sociale e povertà educativa.

Il progetto ha visto l’impegno di tanti artisti ed educatori : Giuseppe Di

Somma, Maria Dell’Aversano , Nicola Laieta, Cira Maddaloni , Ilaria

Spagnuolo , Irvin Vairetti e tutti i giovani del laboratori territoriali dei

Maestri di Strada, circa 50 giovani .

Nicola Laieta e Giuseppe Di Somma ideatori del progetto dichiarano :

“ l’idea che la bellezza generata dai ragazzi dei nostri adolescenti potesse

convincere e incoraggiare altri giovani della periferia orientale a mettersi

in gioco e conoscersi e farsi conoscere davvero esprimendo la propria

visione del mondo e i propri sentimenti attraverso l’arte e che tale

messaggio arrivasse nelle strade , nei centri aggregativi nelle scuole è stato

l’idea guida del nostro progetto “

Il progetto TAG, ha voluto rendere i giovani, protagonisti di una campagna

di informazione e comunicazione delle opportunità educative, culturali e

formative del territorio e in particolare del Centro Ciro Colonna,

realizzando attraverso una serie di laboratori artistici e educativi, un

percorso urbano di arte pubblica nel quartiere Ponticelli composto da una

serie di opere di street art associate a dei Qr Code, attraverso i quali

accedere:

• ad audiostorie , podcast e pezzi musicali sul modello dello storytelling

Rap che raccontino

l’identità , la storia e le peculiarità del territorio e delle sue comunità

• contenuti multimediali che aiutino a informare e mettere in contatto i

giovani con le realtà

educative, formative e culturali presenti sul territorio stesso;

Contatti .

[email protected]

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.