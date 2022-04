Progetto “I colori della legalità” presso l’IC “Vittorio Alfieri” di Crotone: in programma gli incontri online con Gianmario Siani, Piera Aiello e Alice Grassi

Condividi

Continuano le iniziative inerenti al progetto “I colori della legalità” presso l’IC “Vittorio Alfieri” di Crotone. Sono infatti previsti altri tre importanti incontri online in calendario in tema di cittadinanza responsabile ed Educazione civica. Gli studenti dialogheranno giorno 28 aprile, dalle ore 11 in poi, con Gianmario Siani, nipote del giornalista Giancarlo, ucciso dalla Camorra, e presidente della Fondazione “Giancarlo Siani”; mentre, nella mattinata del 5 maggio alle ore 11 sarà la volta dell’on. Piera Aiello, testimone di giustizia ai tempi di Paolo Borsellino insieme a Rita Atria, quest’ultima vittima innocente della Mafia; l’ultimo incontro è con Alice Grassi, figlia dell’imprenditore Libero Grassi e presidente dell’associazione Parco Libero, barbaramente ucciso da Cosa Nostra.

Ricordiamo che il progetto denominato “I colori della legalità”, si sviluppa in due fasi, nella prima fase, si lavorerà con gli studenti per presentare i contenuti della cittadinanza attiva e della legalità mediante anche la conoscenza dei protagonisti della società civile italiana e la riflessione sul loro sacrificio. Nell’ultima fase verranno apposte delle targhette con il nome del protagonista della legalità prescelto su ogni aula scolastica, in modo da ricordarne permanentemente la figura e l’operato; ciascun ambiente scolastico degli studenti verrà impreziosito poi con i contributi grafici, testuali, poetici realizzati dagli allievi stessi.

In tale occasione gli studenti delle aule dedicate a Giancarlo Siani, Rita Atria e Libero Grassi potranno presentare i propri elaborati e interagire con gli illustri ospiti.

Tutta la comunità educativa dell’IC “Vittorio Alfieri” è estremamente orgogliosa di poter offrire un’occasione formativa di tale portata ai propri studenti, perché attraverso esperienze laboratoriali e il contatto diretto con i protagonisti degli avvenimenti più importanti della nostra storia è possibile comunicare messaggi educativi pregnanti di significato e soprattutto durevoli nell’esperienza di ciascuno.

Sarà possibile seguire l’evento in diretta connettendosi alla pagina Facebook dell’istituto IC “Vittorio Alfieri” Crotone

prof. Romano Pesavento