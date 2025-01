Progetto Europeo Soiltribes: il Comune di Scafati unica municipalita’ italiana protagonista al Meeting di Milano del “Glocal Ecosystems Restoring Soil Values, Roles And Connectivity”

1 minuto di lettura

Scafati (Sa), 21 gennaio 2025 – Si è tenuto quest’oggi al Politecnico di Milano il kick-off meeting che ufficialmente da’ inizio ai lavori per il il progetto SOILTRIBES “Glocal ecosystems restoring soil values, roles and connectivity”, inserito in Horizon Europe, il Programma quadro dell’Unione Europea per la ricerca e l’innovazione (R&I) 2021-2027.

Il Comune di Scafati è stato invitato a partecipare nel ruolo di partner del Polimi: unica municipalità italiana presente insieme agli altri sei comuni europei ammessi al progetto, finalizzato a promuovere la conoscenza dei territori, a divulgare i dati scientifici della ricerca, a rendere consapevoli dell’importanza del suolo inteso come luogo di origine, sostentamento, storia, memoria e origini, con le sue peculiarità e criticità. Hanno partecipato ai lavori del kick-off meeting in rappresentanza del Comune la dott.ssa Daniela Faiella in qualità di LEAR e la dottoressa M.Gabriella Mesolella, nella qualità di Team Member.

Il Sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti: “Il Comune di Scafati protagonista in Europa con la sua ammissione al progetto SOILTRIBES e ad un finanziamento di 52.375,00 euro, che ci consentirà di promuovere la ‘consapevolezza’ dell’importanza del territorio , attraverso incontri che coinvolgeranno cittadini, scuole e associazioni. Unico comune italiano presente e ammesso al finanziamento, siamo orgogliosi di essere protagonisti in Europa attraverso un programma di valorizzazione della nostra terra”.

