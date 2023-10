Progetto “Esserci nel Quartiere”, Alaia: “Progetto concreto meritevole di fiducia”

Condividi

“Ho scelto di appoggiare il progetto perché contraddistinto da un forte taglio pratico. Un progetto meritevole di fiducia perché ha già collezionato ottimi risultati durante il primo anno di realizzazione proprio sul mio territorio di appartenenza, Castello di Cisterna. Negli anni sono stati fatti tentativi e abbiamo assistito a diverse iniziative che parlavano di violenza ed emarginazione ma, ahimè, non hanno prodotto i risultati sperati. Questa volta è diverso, si pone al centro la realtà di questi ragazzi che troppo spesso vengono esposti fin da piccoli a condizioni al limite della legalità. Per questo sono fondamentali la capacità e le competenze di tutte le equipe di operatori sociali e la qualità delle attività promosse affinché i giovani del territorio possano trovare nuovi stimoli, coltivare passioni e investire nel proprio futuro e nelle proprie capacità”. Così il Consigliere Metropolitano Domenico Esposito Alaia, nel suo intervento alla presentazione del Progetto “Esserci nel Quartiere” – realizzato dalla Città Metropolitana in partnership con i Comuni di Napoli, Caivano, Giugliano, Afragola, Marigliano e Castello di Cisterna e con operatori del terzo settore nell’ambito del PON Legalità 2014/2020 – tenutasi quest’oggi nell’aula consiliare del complesso monumentale di Santa Maria la Nova.