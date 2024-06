Progetto Copra, le Acli di Napoli e l’ASL Napoli 2 contro le dipendenze

2 minuto di lettura

L’allarme delle istituzioni: nel 2024 sequestrata già più del triplo della droga rispetto al 2023. In carico all’Asl mille eroinomani e novecento cocainomani.

Bacoli, 26 giugno 2024 – E’ stato presentato stamattina a Bacoli il progetto COPRA – Contrastare la povertà educativa, prevenire l’abbandono scolastico, promosso dalle Acli dei Campi Flegrei insieme all’ASL Napoli 2.

Il progetto risponde all’obiettivo di contrastare il fenomeno dell’abbandono scolastico precoce in Campania, con specifico riferimento ai Comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida. Il progetto prevede attività di mentoring individuale agli studenti a rischi di abbandono, counseling ai genitori, laboratori per i minori, la creazione di una web radio.

Alla conferenza stampa sono intervenuti rappresentanti dell’ASL Napoli 2 e del Comando dei Carabinieri di Pozzuoli oltre al presidente delle Acli dei Campi Flegrei Pino di Maio ed al presidente delle Acli metropolitane di Napoli Umberto Cristadoro. “Finalmente – ha detto Cristadoro – le istituzioni stanno comprendere che non possono più far piovere dall’alto progetti agli enti del terzo settore, ma che è giunto il momento di coprogettare gli interventi per il benessere del territorio. Siamo felici di promuovere queste attività ed intendiamo investire sempre di più nel futuro, sull’area puteolana per la creazione di nuove attività sociali.” Per Di Maio “la giornata di oggi rappresenta la continuità con un percorso iniziato sul territorio dell’ASL Napoli 2 dagli enti del terzo settore già da molti anni: il contrasto alle dipendenze coinvolgendo le scuole e le associazioni è e resta una priorità.

I rappresentanti dell’ASL Napoli 2 hanno ricordato che nel 2013 sono stati presi in carico oltre sedicimila persone per problemi di dipendenza, di cui quasi quattromila sono in trattamento continuo. 2600 persone sono in carico per problemi legati all’uso di stupefacenti: tra di loro, quasi mille per eroina, quasi novecento per cocaina, oltre quattrocento per uso di cannabinoidi. Il tenente del comando dei Carabinieri di Pozzuoli ha invece reso noto che nel 2024 che, alla data odierna, è stati già sequestrato oltre il triplo della droga rispetto a tutto il 2023, oltre tredici chilogrammi.

L’iniziativa si pone all’interno delle celebrazioni della Giornata mondiale contro l’abuso e il traffico di droga con l’obiettivo “rafforzare la prevenzione e il trattamento di abuso di sostanze, tra cui l’abuso di stupefacenti e il consumo nocivo di alcol”; ma non solo, “il disturbo da gioco d’azzardo, la dipendenza da cibo e da internet” sono nuove forme di dipendenze di tipo comportamentale che oltre a causare disagio e/o disturbi clinicamente significativi costituiscono un problema di sanità pubblica di crescente importanza con un alto impatto nella vita quotidiana.

Per informazioni: 3939019211

