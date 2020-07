Profili STEM cercasi: il 16 luglio la presentazione dello studio del primo Osservatorio della Fondazione Deloitte

Condividi

Milano – 7 luglio 2020 | L’educazione e la formazione in ambito “STEM” – Science, Technology, Engineering e Mathematics – sono temi di grande rilevanza sia a livello nazionale, che internazionale. L’evoluzione e l’innovazione tecnologica stanno rivoluzionando il mercato del lavoro e, di conseguenza, anche le competenze richieste al mondo scolastico e universitario, portando a una sempre maggior domanda di risorse con background di carattere scientifico e informatico.



Consapevole dell’importanza del tema, la Fondazione Deloitte ha avviato un Osservatorio dedicato all’educazione e alla formazione STEM in Italia, con l’obiettivo di produrre ricadute concrete a livello Paese, ponendosi come interlocutore privilegiato al centro di una rete di stakeholder (Università, Governo, Istituzioni, aziende, ecc.).

Il primo passo è uno studio, svolto in collaborazione con SWG, volto ad analizzare il contesto formativo nazionale. L’analisi ha raccolto il punto di vista dei principali stakelholder del sistema di istruzione, partendo da studenti e giovani occupati e non, ma anche docenti e mondo imprenditoriale.

I risultati della ricerca saranno presentati giovedì 16 luglio dalle 11 alle 13, in formato digitale, durante l’evento “Osservatorio Fondazione Deloitte – RiGeneration STEM. Le competenze del futuro passano da scienza e tecnologia”.

L’evento vedrà la partecipazione di importanti ospiti che porteranno il loro autorevole punto di vista sul tema: Giovanni Brugnoli, Vice Presidente per il Capitale Umano di Confindustria, Silvia Candiani, Amministratore Delegato di Microsoft Italia, Roberta Cocco, Assessore alla Trasformazione Digitale del Comune di Milano, Vittorio Colao, Senior executive-advisor, General Atlantic, Unilever, Verizon, Università Bocconi, Luciano Fontana, Direttore del Corriere della Sera, Paolo Gibello, Presidente Fondazione Deloitte, Gaetano Manfredi , Ministro dell’Università e della Ricerca, Stefania Papa, People & Purpose Leader, Deloitte Italy e Deloitte Central Mediterranean, Fabio Pompei, CEO Deloitte Italy e Deloitte Central Mediterranean, Maria Pregnolato, Assistant Professor in Ingegneria Civile presso l’Università di Bristol, Ferruccio Resta, Rettore del Politecnico di Milano e Gianmario Verona, Rettore dell’Università Bocconi di Milano.

L’evento è aperto al pubblico. È possibile iscriversi tramite questo link: http://cloud.marcom.deloitte.it/osservatoriofondazionedeloittestem