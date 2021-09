Professioniste del Wedding a lavoro, al via a Pomigliano D’Arco corsi e workshop per consulente d’immagine sposa

Condividi

Pomigliano D’Arco, 20 set. – Il settore Wedding riparte e a Pomigliano D’Arco le professioniste del comparto italiano si riuniscono per workshop e corsi di formazione dedicati al lavoro di consulente di immagine sposa.

Il 18 e 19 ottobre 2021, presso l’hotel Quadrifoglio in Viale Kennedy 8, una full immersion di due giorni dedicata a tutti i professionisti del settore: Wedding Planner, Make up artist, parrucchieri, Wedding Flower design, sarte ed atelier spose, offrirà workshop mirati a costruire la perfetta immagine dello sposo e della sposa nel giorno delle loro nozze.

I temi del corso verteranno su Bridal Stylist, Armocromia, Abito da Sposa e Sposa, con attenzione dedicata anche a damigelle e testimoni.

Referente organizzativa della formazione in Campania è la Wedding Planner Maria La Marca, che ha accolto l’invito della consulente d’immagine Monica Mazzucco, nonché docente dei corsi, di fare rete per educare i professionisti del futuro seguendo le ultime tendenze sposi.

Il progetto nasce in collaborazione con ‘Be a Master of Event di Manuela Frigatti Brambilla, che ha messo a punto un programma di aggiornamento su abiti, bouquet, trucco, accessori e acconciature dedicate al mondo del matrimonio.

Si esporta così dagli States all’Italia ed in particolar modo in Campania (settore prolifico per il Wedding), una professione molto in voga all’estero e sempre più richiesta anche nel nostro Paese per dare alto valore imprenditoriale ad ogni esperto del settore.

Valido a tutti gli effetti come corso di aggiornamento per cui è previsto anche il rilascio di un attestato di frequenza, il corso prevede momenti di confronto su argomenti fino ad ora poco esplorati ed offre la competenza necessaria per evolversi come esperti del Wedding.

Tutte le informazioni del corso sono reperibili al link:

https://www.facebook.com/103502531871709/posts/184211167134178/

OPPURE

Puoi inviare una mail a [email protected]

