Produzione di stupefacenti in famiglia

Condividi

A Nusco, i Carabinieri della locale Stazione, unitamente ai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Montella, hanno tratto in arresto una 52enne e il figlio 28enne, ritenuti responsabili di “Coltivazione non autorizzata di sostanze stupefacenti”. Nel corso dell’attività eseguita presso l’abitazione dei predetti, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 107 piante di papavero da oppio (papaver somniferum) coltivate nelle aiuole del giardino, alcune ancora in fioritura, altre senza petali o già recise e prive delle capsule. D’intesa con la Procura della Repubblica di Avellino, gli arrestati sono stati tradotti alla Casa Circondariale di Avellino. Per analogo reato è stato denunciato in stato di libertà il marito della donna arrestata (padre del 28enne), assente al momento dell’operazione.