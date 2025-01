Prodi: “Pd leader opposizione, tra 2 anni prepariamoci a vincere”

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – "Dobbiamo prepararci a un confronto elettorale tra 2 anni che dovrà dare vita a un governo di cambiamento e dovrà avere durata per tutta la legislatura". Così l'ex premier Romano Prodi nel corso dell'intervento all'evento di Comunità democratica a Milano. "È necessario che il Pd costruisca alleanze: solo con un processo di apertura e inclusione potremo attrarre nuove risorse e nuova inclusione", aggiunge. "Come dimostra la sua tenuta e la sua indiscussa leadership all'interno dell'opposizione, il Pd è l'unico partito che per la sua forza è in grado di indicare strumenti, progetti, percorsi per costruire il futuro. E' l'unico partito nel centrosinistra che può fare questo. Cerchiamo di riflettere sul fatto che se abbiamo questo governo è perché invece di fare i necessari progetti e i necessari accordi abbiamo fatto i capricci", afferma. "Era ora che cominciassimo a parlare, siamo stati muti per troppo tempo, democrazia è partecipazione. Siamo stati muti per troppo tempo e siamo stati corrosi dal mito dell'uomo o della donna sola al comando. La democrazia si salva solo con la partecipazione", spiega. "Siamo di fronte a un cambiamento strutturale e quale è la risposta del governo? Nulla, nessun dibattito, nessuno studio, nessuna analisi sistematica. Noi abbiamo l'opportunità e il dovere che il principale partito di opposizione presenti le proposte che il governo non è in grado di fare. Solo il Pd può farlo", afferma ancora. "Dobbiamo mettere in atto le riforme che sono rese necessarie dai cambiamenti e dagli straordinari progressi tecnici", conclude. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.