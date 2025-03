Prodi ha tirato i capelli della giornalista? Il video di Quarta Repubblica

1 minuto di lettura

Romano Prodi ha tirato i capelli della giornalista di Quarta Repubblica? Il 'caso' che coinvolge l'ex premier viene analizzato con la trasmissione di un nuovo video nella trasmissione di Rete4. "Ma che cavolo mi chiede?", ha detto Prodi sbottando con la giornalista di Mediaset Lavinia Orefici che, a margine della presentazione del libro 'Il dovere della speranza', ha citato un passaggio del Manifesto di Ventotene sulla proprietà privata, come aveva fatto Giorgia Meloni alla Camera tre giorni fa. "Ho fatto una domanda – ha detto Orefici nello studio della trasmissione condotta da Nicola Porro -. Ho letto un passaggio del Manifesto di Ventotene di cui si parlava su tutti i giornali da giorni, era piena attualità. Gli ho chiesto cosa ne pensasse e se condividesse. La risposta è stata subito aggressiva, si è avvicinato verso di me tirandomi una ciocca di capelli, come un professore che tira le orecchie a un somaro". "Lui in una dichiarazione ha detto che ti ha toccato una spalla: non è vero", la chiosa di Porro. "E' un passaggio del Manifesto di Ventotene", le parole della giornalista nell'incontro ravvicinato con Prodi sabato 22 marzo. "Lo so benissimo", la risposta di Prodi. Nel video di Quarta Repubblica si intravede la mano di Prodi che, secondo il 'Var', si dirigerebbe verso i capelli della giornalista. "Era il 1941, gente messa in prigione dai fascisti… Cosa pensavano, secondo lei, al Trattato o all'articolo secondo della Costituzione? Ma il senso della storia ce l'ha lei o no?", l'ulteriore risposta stizzita l'ex premier, che poi dice ancora: "Questo è far politica in modo volgare". —[email protected] (Web Info)

