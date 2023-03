Prodi a Schlein: “prima il programma poi alleanze”

Condividi

In occasione della manifestazione di Firenze di ieri c’è stato un “interessante primo confronto” per future alleanze del Pd, ma “Schlein deve definire il programma del Pd, solo quando c’è un programma definito può fare un’alleanza perché è traente”. Così Romano Prodi, ospite di ‘In mezz’ora in più’ su Raitre. Ieri “è stato bello, ma è stata solo un’esplorazione”, ha aggiunto.

E ha aggiunto: “Schlein deve aggregare la società questo è un compito importantissimo se vuole che un giorno il centrosinistra prenda la maggioranza del Paese. Alleanze e aperture vanno assolutamente fatte, e fatte in modo che possano durare nel tempo”.