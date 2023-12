Proclamati gli eletti del Forum dei Giovani del Comune di Napoli, Colella: “Ora possibile il via al Forum dei Giovani della Città Metropolitana”

Condividi

Il Consigliere Delegato allo Sport, ai Giovani e agli Eventi della Città Metropolitana di Napoli, Sergio Colella: “ Un saluto a tutti gli eletti al Forum dei Giovani della città di Napoli, con l’auspicio che possano svolgere il loro ruolo in modo fattivo e proficuo per le istituzioni e per i giovani che rappresentano. Con questa elezione potremo dare il via, a inizio anno, alla costituzione del Forum dei Giovani della Città Metropolitana, che sarà costituito dai rappresentanti di tutti i forum attivi nelle città dell’area metropolitana di Napoli. Un augurio di buon lavoro ai neoeletti e appuntamento, dunque, al Forum dei Giovani della Città Metropolitana”. Così il Consigliere delegato ai Giovani della Città Metropolitana di Napoli, Sergio Colella, a margine della proclamazione – avvenuta questo pomeriggio nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo – dei 30 consiglieri eletti nell’organismo istituito a Napoli per la prima volta.