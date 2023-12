“Procida”, tutto il cast alla proiezione di Napoli

Condividi

Evento speciale della rassegna AstraDoc, venerdì 15 dicembre sul grande schermo

Si conclude, dopo Locarno, Milano, Roma, Madrid e Procida, lo straordinario percorso del film collettivo realizzato da 12 giovani cineasti campani coordinati da Leonardo Di Costanzo.

Da Locarno a Napoli per concludere l’entusiasmante percorso di “Procida”, il film collettivo girato lo scorso anno da 12 giovani cineasti (di età comprese tra i 17 e i 25 anni) al termine di un progetto formativo diretto da Leonardo Di Costanzo.

L’opera, prodotta da Regione Campania e Film Commission con il coordinamento di Parallelo 41 Produzioni e la collaborazione del Comune di Procida, sarà proiettata venerdì 15 dicembre (ore 20.30) al Cinema Astra di Via Mezzocannone a Napoli nell’ambito di AstraDoc. Un evento speciale della rassegna che, per l’occasione, prevede in sala la presenza dell’intero cast (composto da Cecilia Catani, Giorgia Ciraolo, Enrica Daniele, Valentina Esposito, Dario Fusco, Angela Giordano, Simone Greco, Rebecca Gugliara, Ernesto Raimondi, Giorgia Ricciardiello, Nina Rossano, Lucia Senatore, Romilda Di Iorio) e gli interventi dei promotori del progetto, da Rosanna Romano (Direttore Politiche Culturali e Turismo Regione Campania) a Titta Fiore (presidente FCRC), Leonardo Di Costanzo (Direttore artistico e pedagogico Procida Film Atelier) e Antonella Di Nocera (Produttrice di Parallelo 41).

“Era giusto e doveroso – sottolinea Maurizio Gemma, direttore Film Commission Regione Campania – concludere a Napoli il bellissimo ed entusiasmante percorso di questo film che, dal successo al Festival di Locarno alla calorosa accoglienza riservata al FilmMaker Fest di Milano, al MedFilm Festival di Roma e al Festival del Cinema Italiano di Madrid, ha raccolto consensi unanimi premiando l’importante lavoro realizzato lo scorso anno sull’isola Capitale Italiana della Cultura dai giovani neo-filmaker campani e, con loro, da Caterina Biasiucci, Claudia Brignone e Lea Dicursi, tutor del team “Procida Film Atelier 2022” diretto da Di Costanzo”.

Sul grande schermo le storie, i luoghi, i volti dei protagonisti, a costruire uno spaccato di vita procidana e a restituire agli spettatori la memoria di un’isola, dei suoi miti e dei suoi riti variamente collegati alla terra ed al mare.

“L’intero percorso di “Procida” – conclude Titta Fiore, Presidente Film Commission Regione Campania – dalla sua ideazione e realizzazione fino ai lusinghieri risultati conseguiti, in Italia e all’estero, premia la forza e la passione di un team di giovani e, allo stesso tempo, la competenza di una squadra di professionisti che da tempo rivolge una particolare attenzione alla formazione dei nuovi talenti e al racconto ispirato al territorio ed alla sua realtà”.