Procida 2022, Nappi (Lega) “Grande gioia e occasione sviluppo”

“Complimenti a Procida e alla sua comunità per avere ottenuto il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2022. Per tutti noi e per il Paese è una grande gioia. Per la Campania simboleggia la ripresa, occasione di sviluppo economico, posti di lavoro e Pil che cresceranno, motivo per il quale in commissione Cultura della Regione Campania la Lega ha sostenuto la candidatura della nostra bellissima isola. Lavoriamo oggi per costruire insieme un futuro migliore domani”. Lo scrive in una nota Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania.

