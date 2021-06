Problematiche disbrigo pratiche ex catasto, Cecoro incontra il direttore dell’ufficio provinciale del territorio di Caserta

Condividi

“Piena sintonia con del vecchio che ringrazio per la comprensione mostrata, avvieremo un percorso di collaborazione per velocizzare procedure e favorire modalità di interlocuzione tra tecnici ed uffici”.

Incontro istituzionale, l’altro giorno, tra il presidente dell’Ordine degli Architetti PPC di Terra di Lavoro ed il direttore dell’agenzia delle Entrate di Caserta, Giovanni Del Vecchio.

Al centro della riunione, cui erano presenti anche Tesoriere dell’Ordine, Carmine Grassia, ed il funzionario del Catasto Patrizia Palma, le problematiche relative al funzionamento dell’Ufficio del Territorio e ai servizi rivolti ai tecnici professionisti, ed una maggiore interazione tra Agenzia e Architetti così da rendere più veloce il disbrigo delle pratiche.

“A seguito della varie segnalazioni ricevute in merito alle problematiche con l’agenzia dell’Entrate – sezione Territorio di Caserta, ho chiesto ed ottenuto un colloquio con il Direttore Giovanni Del Vecchio, che ringrazio per la disponibilità, la cortesia e la sensibilità mostrata verso le tematiche che gli abbiamo sottoposto come Ordine degli Architetti PPC di Caserta”, dichiara Cecoro che poi continua:

“Dopo un ampio confronto, si è deciso di intraprendere la strada della sinergia per permettere la risoluzione delle problematiche in essere e, grazie alla comprensione della direzione dell’Agenzia del Territorio, sono fiducioso nell’avvio di un percorso collaborativo che possa portare ad un miglioramento della condizione generale attraverso interventi mirati su procedure e modalità di interlocuzione dei tecnici professionisti con gli uffici dell’ex catasto di Caserta”, conclude Cecoro.

loading...